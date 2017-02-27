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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78297830783178327833>
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:42

26.95-26.97/27.03-27.05
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 10:45

  asti написав:
  GDV29 написав:
  alex10 написав:Почитав гілку і зрозумів, що " 24 лєтом" відміняється. :)
А 26,00- 26,80 тоже отменяется? :)
26,00 - возможно, 26,80 - нет! ;) ;)

Шутки шутками :) , но чисто интуитивно мне кажется, по ощущениям, вчера было "дно", поэтому наверное пойду вообщем сегодня платить за гривну расрочку по квартире по курсу НБУ 26,9258 (думаю "дно" курса НБУ 26,9258 грн/дол в 2021 году)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:08

  Успіх написав:
  vitaliian написав:потому что обесценивание денег всегда будет ниже чем ставка по кредиту. Банки не благотворительные фонды

Так банки - не боХи! І не вони горшки обпалюють ;) :)
На коливанні курсу - можливо все!©
Якщо, наприклад, Успіх взяв би пів року тому іпотеку під 10%(ефективна ставка ~12%) на смарт-квартиру(під залог своєї), а свою скирду тримав би в доларі.
І от, цієї зими, курс стрибає до 50 - Успіх конвертує доляри в гривню і погашає повністю іпотеку.
Так, ймовірність такого - мала, але МОЖЛИВА! ;)

Банки не боги, але й не дурні.
Згадайте 2008 рік, коли курс скакнув з 4,5 до 9. Гривневих позичальників змусили підписати доп. угоду до кредитних контрактів про нові ставки, в разИ більші за базові.
То ж в тій ситуації ви в кращому випадку лишились би при своїх, а в найгіршому - ще й переплатили б банку. Все б залежало від тодішніх, дуже швидкозмінних умов.
То ж якщо ви обрали ідіота - не вважайте банкірів також ідіотами, на щастя їх обирали не ви.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:(думаю "дно" курса НБУ 26,9258 грн/дол в 2021 году)

ні
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:14

  Успіх написав:
  GDV29 написав:(думаю "дно" курса НБУ 26,9258 грн/дол в 2021 году)

ні

Дякую. Впевненiсть надихаэте. :D Почекаэмо ще тодi...
Востаннє редагувалось GDV29 в Сер 16 чер, 2021 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  p_vovk74 написав:змусили підписати доп. угоду

Ви при своєму розумі?
Хто мене ЗМУСИТЬ підписати новий договір? Банки?
Це ж кримінал!

А от, якщо є якісь "підпунктики" у вже підписаному договорі - ну тоді так, треба уважно було читати, що підписуєте!
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:16

  GDV29 написав:
  Успіх написав:
  GDV29 написав:(думаю "дно" курса НБУ 26,9258 грн/дол в 2021 году)

ні

Дякую. Впевненiсть надихаэте. :D Почекаэмо...

Але, якщо платежів ще багато, то один платіж можна зробити ;) - нічого страшного, що пару копійок загубите :D
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:24

  GDV29 написав: ... чисто интуитивно ... вчера было "дно", поэтому наверное пойду вообщем сегодня платить за гривну расрочку по квартире по курсу НБУ 26,9258 (думаю "дно" курса НБУ 26,9258 грн/дол в 2021 году)


А как же с заводом зелени с офшоров под стартующую 1-ого июля приватизацию земли?

Уверен: даже по ранее согласованным сделкам при их нотариальном оформлении сейчас - возникнет куча финансовых вопросов; тем более НЕ думаю, что покупатели захотят рисковать нотариальными сделками, пытаясь сэкономить на банковских комиссиях и налогах продавцов (со сделок) при проведении расчетов...
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:25

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.06.2021....................27,0054
Доллар прибавил 8 копеек.

МКГ*............7.0751............7.0541...........-0.3%

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 2 копейки, немного постояли и откатились на 1.5 копейки. Незадолго до 12 снова выросли на копейку. Похоже, рынок пока не понял, что это такое вчера было и куда теперь идти.
В мире доллар, достигнув вчера в обед пика, до утра очень плавно опускался. Сейчас снова смотрит вверх, но пока трудно сказать, это начало роста или просто дыхание рынка?
Справочный курс встретили котировками 27.0050 - 27.0250, что на 1.5 копейки выше открытия.

Анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера выкупил 94 млн. Адекватность этой цифры, возможно, получится проверить после выхода недельной статистики, пока верим и считаем это подтверждением ситуативности вчерашнего послеобеденного роста.
Остатки на коррсчетах увеличились. Увеличение произошло за счет расходов казначейства и валютной интервенции. Часть поступившей ликвидности ушла в увеличение объема суточных сертификатов.

В понедельник объем МБ просел с 488.5 до 390.5 млн. Чистый спрос составил около 370.5 млн. Клиентское предложение выросло и немного превысило почти не изменившийся спрос. По оперативным сделкам перевес предложения выглядел более убедительно. Некоторым понизившийся курс показался достаточно привлекательным для совершения форвардных покупок.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:28

Успіх По грудень 2021 р. включно треба черговий платiж в гривнях по курсу НБУ на 2500$ (маю невелику наличку у гривнях зараз) , (потiм травень 2022 р. теж платiж на 2500$., далi грудень 2022 р.-2500$), але кожна копiйка дорога зараз. План: спiймати "дно" або десь рядом "з дном" зараз та закрити платiж (строк по грудень 2021р.- 2500$). Далi якщо буде можливiсть купити до вересня 2021 р за гривнi (якi заробляться на протязi часу) по нормальному курсу долари, та чекати осенi-зими, щоб продати подорожче трошки, а вирученi гривнi оплатити черговий платiж по травень 2022 р. включно зловивши оптимальний (дешевий курс НБУ) на тому промiжку часу (по травень 2022 р. включно)
GDV29
 
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