Додано: Сер 16 чер, 2021 11:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

16.06.2021....................27,0054

Доллар прибавил 8 копеек.



МКГ*............7.0751............7.0541...........-0.3%



Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 2 копейки, немного постояли и откатились на 1.5 копейки. Незадолго до 12 снова выросли на копейку. Похоже, рынок пока не понял, что это такое вчера было и куда теперь идти.

В мире доллар, достигнув вчера в обед пика, до утра очень плавно опускался. Сейчас снова смотрит вверх, но пока трудно сказать, это начало роста или просто дыхание рынка?

Справочный курс встретили котировками 27.0050 - 27.0250, что на 1.5 копейки выше открытия.



Анализ ликвидности показывает, что НБУ вчера выкупил 94 млн. Адекватность этой цифры, возможно, получится проверить после выхода недельной статистики, пока верим и считаем это подтверждением ситуативности вчерашнего послеобеденного роста.

Остатки на коррсчетах увеличились. Увеличение произошло за счет расходов казначейства и валютной интервенции. Часть поступившей ликвидности ушла в увеличение объема суточных сертификатов.



В понедельник объем МБ просел с 488.5 до 390.5 млн. Чистый спрос составил около 370.5 млн. Клиентское предложение выросло и немного превысило почти не изменившийся спрос. По оперативным сделкам перевес предложения выглядел более убедительно. Некоторым понизившийся курс показался достаточно привлекательным для совершения форвардных покупок.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.