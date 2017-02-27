Вот тебе и онлайн обмен. Захотел купить в одном банке немного долларов по хорошему курсу. Со своего счета, где лежала гривня, перевел сумму по реквизитам в нужный банк. Вчера в 16-00. Параллельно перевел столько же в ненужный. В ненужный деньги поступили еще вчера. В нужном нет до сих пор, никто не может ответить, где они. Из одного банка ушли, в другой не пришли. Проверил реквизиты - все верно. Из банка-получателя кивают на банк-отправитель, те наоборот. Попытался перевести из другого банка по номеру карты - ошибка платежной системы. Уже полдня. То есть, если пойдет серьезное движение вверх, то вообще все перестанет вдруг работать?
Успіх написав:Хто мене ЗМУСИТЬ підписати новий договір? Банки? Це ж кримінал!
сами бы сдали ваш смарт по фиксированной ставке на 20 лет без права расторжения договора любой из сторон? если квартиранты окажутся наркоманами, устроят у вас притон, заведут 30 кошек или детей и тд а выселить вы их по договору права не имеете? Или если вырастет рыночная цена аренды в 1,5 раза. Но банки должны вам предоставить кредит на таких условиях. Сама наивность.
kluychkooleg написав:Вот тебе и онлайн обмен. Захотел купить в одном банке немного долларов по хорошему курсу. Со своего счета, где лежала гривня, перевел сумму по реквизитам в нужный банк. Вчера в 16-00. Параллельно перевел столько же в ненужный. В ненужный деньги поступили еще вчера. В нужном нет до сих пор, никто не может ответить, где они. Из одного банка ушли, в другой не пришли. Проверил реквизиты - все верно. Из банка-получателя кивают на банк-отправитель, те наоборот. Попытался перевести из другого банка по номеру карты - ошибка платежной системы. Уже полдня. То есть, если пойдет серьезное движение вверх, то вообще все перестанет вдруг работать?
Багато хто очікував турбулентності курсу в цей період у звязку з зустріччю президентів США і росії в Женеві. По факту, ні інформаційної істерії ні курсової не стабільності немає. Але всі учасники валютних торгів (та й не тільки) звели свої операції до необхідного мінімум. Про це, до речі, чітко свідчать зменшені обсяги первинного розміщення ОВДП вчора і падіння обємів торгів на МБ в понеділок (viewtopic.php?p=5245134#p5245134 ). Підозрюю і сьогодні вони будуть менші. На цьому фоні курс і повернувся до 27 і грн припинила зміцнюватися. А ще й шпекулянти активно грають на стороні валюти... Розділяю думку автора http://www.ofeliya.com.ua/archives/4090 і надіюся, що жодного негативу сьогоднішя зустріч нам не принесе. І все повернеться до попередніх трендів в найближчі дні. Ще два тижні тому мало хто врив в похід під 27, а тепер вже 27 нікого не влаштовує? Вже всім треба щоденного зміцнення по 10 коп, інакше біда і ракета? Без крайностей ніяк?
kluychkooleg написав:Вот тебе и онлайн обмен. Захотел купить в одном банке немного долларов по хорошему курсу. Со своего счета, где лежала гривня, перевел сумму по реквизитам в нужный банк. Вчера в 16-00. Параллельно перевел столько же в ненужный. В ненужный деньги поступили еще вчера. В нужном нет до сих пор, никто не может ответить, где они. Из одного банка ушли, в другой не пришли. Проверил реквизиты - все верно. Из банка-получателя кивают на банк-отправитель, те наоборот. Попытался перевести из другого банка по номеру карты - ошибка платежной системы. Уже полдня. То есть, если пойдет серьезное движение вверх, то вообще все перестанет вдруг работать?
Случайно не в Альфу?
Из Альфы. В Альфу все прошло нормально, но пока шли Альфа курс подняла с 26.95 до 27.08.
kluychkooleg написав:Вот тебе и онлайн обмен. Захотел купить в одном банке немного долларов по хорошему курсу. Со своего счета, где лежала гривня, перевел сумму по реквизитам в нужный банк. Вчера в 16-00. Параллельно перевел столько же в ненужный. В ненужный деньги поступили еще вчера. В нужном нет до сих пор, никто не может ответить, где они. Из одного банка ушли, в другой не пришли. Проверил реквизиты - все верно. Из банка-получателя кивают на банк-отправитель, те наоборот. Попытался перевести из другого банка по номеру карты - ошибка платежной системы. Уже полдня. То есть, если пойдет серьезное движение вверх, то вообще все перестанет вдруг работать?
так бывает, даже в крупных банках (типа Альфа) завтра всё будет норм
подобное было у знакомого при продаже недвиги (мы вам уже перевели деньги, подписываем договор?) а по факту деньги перевели только на след день
kluychkooleg написав:Вот тебе и онлайн обмен. Захотел купить в одном банке немного долларов по хорошему курсу. Со своего счета, где лежала гривня, перевел сумму по реквизитам в нужный банк. Вчера в 16-00. Параллельно перевел столько же в ненужный. В ненужный деньги поступили еще вчера. В нужном нет до сих пор, никто не может ответить, где они. Из одного банка ушли, в другой не пришли. Проверил реквизиты - все верно. Из банка-получателя кивают на банк-отправитель, те наоборот. Попытался перевести из другого банка по номеру карты - ошибка платежной системы. Уже полдня. То есть, если пойдет серьезное движение вверх, то вообще все перестанет вдруг работать?
так бывает, даже в крупных банках (типа Альфа) завтра всё будет норм
подобное было у знакомого при продаже недвиги (мы вам уже перевели деньги, подписываем договор?) а по факту деньги перевели только на след день
Две операции были подряд, одна прошла очень быстро, второй нет до сих пор. Может финмониторинг? Так со своего счета на свой и сумма всего на тысячу долларов. Правда, они вроде могут любую зацепить с суммой выше 5000. Прибежали за час деньги из другого банка, тоже по реквизитам, так что деньги с Альфы уже не нужны, лишь бы нашлись.