|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:35
vitaliian написав: Успіх написав:
Хто мене ЗМУСИТЬ підписати новий договір? Банки?
Це ж кримінал!
сами бы сдали ваш смарт по фиксированной ставке на 20 лет без права расторжения договора любой из сторон
? если квартиранты окажутся наркоманами, устроят у вас притон, заведут 30 кошек или детей и тд а выселить вы их по договору права не имеете? Или если вырастет рыночная цена аренды в 1,5 раза. Но банки должны вам предоставить кредит на таких условиях. Сама наивность.
Ні, просто тоді, якщо вони розривають договір і хочуть підписати новий(бо за вікном курс пАпііісять) - посилаєте їх к куям і гасите повністю іпотеку!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 720
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:40
kluychkooleg написав:
Вот тебе и онлайн обмен.
Захотел купить в одном банке немного долларов по хорошему курсу.
Со своего счета, где лежала гривня, перевел сумму по реквизитам в нужный банк.
Вчера в 16-00.
Параллельно перевел столько же в ненужный.
В ненужный деньги поступили еще вчера.
В нужном нет до сих пор, никто не может ответить, где они. Из одного банка ушли, в другой не пришли. Проверил реквизиты - все верно. Из банка-получателя кивают на банк-отправитель, те наоборот.
Попытался перевести из другого банка по номеру карты - ошибка платежной системы. Уже полдня.
То есть, если пойдет серьезное движение вверх, то вообще все перестанет вдруг работать?
Если планируете онлайн-обмен на серьезные суммы, то гривну лучше держать по месту. И в Альфе, и в ТАСе, и в ПУМБе, и в Укргазе есть где перекантоваться.
Потому что если пойдет серьезный движ, то вы упустите гораздо больше.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4793
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 730 раз.
- Подякували: 3118 раз.
-
- Профіль
-
4
6
1
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:49
Искатель написав: kluychkooleg написав:
Вот тебе и онлайн обмен.
Захотел купить в одном банке немного долларов по хорошему курсу.
Со своего счета, где лежала гривня, перевел сумму по реквизитам в нужный банк.
Вчера в 16-00.
Параллельно перевел столько же в ненужный.
В ненужный деньги поступили еще вчера.
В нужном нет до сих пор, никто не может ответить, где они. Из одного банка ушли, в другой не пришли. Проверил реквизиты - все верно. Из банка-получателя кивают на банк-отправитель, те наоборот.
Попытался перевести из другого банка по номеру карты - ошибка платежной системы. Уже полдня.
То есть, если пойдет серьезное движение вверх, то вообще все перестанет вдруг работать?
Если планируете онлайн-обмен на серьезные суммы, то гривну лучше держать по месту. И в Альфе, и в ТАСе, и в ПУМБе, и в Укргазе есть где перекантоваться.
Потому что если пойдет серьезный движ, то вы упустите гораздо больше.
Ну пока речь идет об относительно несерьезных суммах. А так понятно, что по месту оперативнее - держать до фонда в каждом из этих банков. И еще в одном, где высокие проценты. То есть вопрос миллиона гривень. Но я традиционно столько в гривне не держу с 2008-го года.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 932
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26095
|3582084
|
|
|7531
|1818398
|
Пон 14 чер, 2021 15:56
ЛОБ
|
|942
|237279
|
|