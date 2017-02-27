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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7830783178327833
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:35

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Хто мене ЗМУСИТЬ підписати новий договір? Банки?
Це ж кримінал!
сами бы сдали ваш смарт по фиксированной ставке на 20 лет без права расторжения договора любой из сторон? если квартиранты окажутся наркоманами, устроят у вас притон, заведут 30 кошек или детей и тд а выселить вы их по договору права не имеете? Или если вырастет рыночная цена аренды в 1,5 раза. Но банки должны вам предоставить кредит на таких условиях. Сама наивность.

Ні, просто тоді, якщо вони розривають договір і хочуть підписати новий(бо за вікном курс пАпііісять) - посилаєте їх к куям і гасите повністю іпотеку!
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:40

  kluychkooleg написав:Вот тебе и онлайн обмен.
Захотел купить в одном банке немного долларов по хорошему курсу.
Со своего счета, где лежала гривня, перевел сумму по реквизитам в нужный банк.
Вчера в 16-00.
Параллельно перевел столько же в ненужный.
В ненужный деньги поступили еще вчера.
В нужном нет до сих пор, никто не может ответить, где они. Из одного банка ушли, в другой не пришли. Проверил реквизиты - все верно. Из банка-получателя кивают на банк-отправитель, те наоборот.
Попытался перевести из другого банка по номеру карты - ошибка платежной системы. Уже полдня.
То есть, если пойдет серьезное движение вверх, то вообще все перестанет вдруг работать?

Если планируете онлайн-обмен на серьезные суммы, то гривну лучше держать по месту. И в Альфе, и в ТАСе, и в ПУМБе, и в Укргазе есть где перекантоваться.
Потому что если пойдет серьезный движ, то вы упустите гораздо больше.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:49

  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:Вот тебе и онлайн обмен.
Захотел купить в одном банке немного долларов по хорошему курсу.
Со своего счета, где лежала гривня, перевел сумму по реквизитам в нужный банк.
Вчера в 16-00.
Параллельно перевел столько же в ненужный.
В ненужный деньги поступили еще вчера.
В нужном нет до сих пор, никто не может ответить, где они. Из одного банка ушли, в другой не пришли. Проверил реквизиты - все верно. Из банка-получателя кивают на банк-отправитель, те наоборот.
Попытался перевести из другого банка по номеру карты - ошибка платежной системы. Уже полдня.
То есть, если пойдет серьезное движение вверх, то вообще все перестанет вдруг работать?

Если планируете онлайн-обмен на серьезные суммы, то гривну лучше держать по месту. И в Альфе, и в ТАСе, и в ПУМБе, и в Укргазе есть где перекантоваться.
Потому что если пойдет серьезный движ, то вы упустите гораздо больше.


Ну пока речь идет об относительно несерьезных суммах. А так понятно, что по месту оперативнее - держать до фонда в каждом из этих банков. И еще в одном, где высокие проценты. То есть вопрос миллиона гривень. Но я традиционно столько в гривне не держу с 2008-го года.
kluychkooleg
 
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