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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7831783278337834>
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:40

  kluychkooleg написав:Вот тебе и онлайн обмен.
Захотел купить в одном банке немного долларов по хорошему курсу.
Со своего счета, где лежала гривня, перевел сумму по реквизитам в нужный банк.
Вчера в 16-00.
Параллельно перевел столько же в ненужный.
В ненужный деньги поступили еще вчера.
В нужном нет до сих пор, никто не может ответить, где они. Из одного банка ушли, в другой не пришли. Проверил реквизиты - все верно. Из банка-получателя кивают на банк-отправитель, те наоборот.
Попытался перевести из другого банка по номеру карты - ошибка платежной системы. Уже полдня.
То есть, если пойдет серьезное движение вверх, то вообще все перестанет вдруг работать?

Если планируете онлайн-обмен на серьезные суммы, то гривну лучше держать по месту. И в Альфе, и в ТАСе, и в ПУМБе, и в Укргазе есть где перекантоваться.
Потому что если пойдет серьезный движ, то вы упустите гораздо больше.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:49

  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:Вот тебе и онлайн обмен.
Захотел купить в одном банке немного долларов по хорошему курсу.
Со своего счета, где лежала гривня, перевел сумму по реквизитам в нужный банк.
Вчера в 16-00.
Параллельно перевел столько же в ненужный.
В ненужный деньги поступили еще вчера.
В нужном нет до сих пор, никто не может ответить, где они. Из одного банка ушли, в другой не пришли. Проверил реквизиты - все верно. Из банка-получателя кивают на банк-отправитель, те наоборот.
Попытался перевести из другого банка по номеру карты - ошибка платежной системы. Уже полдня.
То есть, если пойдет серьезное движение вверх, то вообще все перестанет вдруг работать?

Если планируете онлайн-обмен на серьезные суммы, то гривну лучше держать по месту. И в Альфе, и в ТАСе, и в ПУМБе, и в Укргазе есть где перекантоваться.
Потому что если пойдет серьезный движ, то вы упустите гораздо больше.


Ну пока речь идет об относительно несерьезных суммах. А так понятно, что по месту оперативнее - держать до фонда в каждом из этих банков. И еще в одном, где высокие проценты. То есть вопрос миллиона гривень. Но я традиционно столько в гривне не держу с 2008-го года.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 13:20

  kluychkooleg написав:То есть вопрос миллиона гривень. Но я традиционно столько в гривне не держу с 2008-го года.

Миллион в 2008 это хорошая заявка на победу. И Вы ещё переживаете о потере 10 копеек на 1тыс. дол ? Вы что куда-то бездарно вкладывали деньги все 13 лет ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Live: President Joe Biden & Russia's Putin meeting at Geneva summit
https://www.youtube.com/watch?v=22DDn6vTNqI
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Посмотрел свои записи за прошлый год. Ситуация была такова - ставки по гривнедепо падали, в начале мая застолбился в Форварде под 14.75 % на два года, курс на тот момент был 27, в течение 90 дней пополнял депо траншами, самые большие при курсе 26.7 и 27.53, в целом не хватило выдержки.
В средем курс по которому сдавал валюту для пополнения депо был 27.03
Дном был весь июнь, по многолетним наблюдениям дно чаще всего наставало в июне,
В этом году обратная задача, надо закупить валюту, пополнить пятилетние депо в Альфе. По ощущениям опять июнь - дно. Уже с июля повышение цен на э/э, поскольку тариф много где заложен в цену продукции/услуг, уже с августа нас ждет новый виток инфляции.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:00

  Успіх написав:
  p_vovk74 написав:змусили підписати доп. угоду

Ви при своєму розумі?
Хто мене ЗМУСИТЬ підписати новий договір? Банки?
Це ж кримінал!

А от, якщо є якісь "підпунктики" у вже підписаному договорі - ну тоді так, треба уважно було читати, що підписуєте!

Я-то при своєму. І пам'ять в мене добра.
Всі так і думали, що договір все регулює. А банки, посилаючись на безневинний стандартний пункт в цьому ж договорі про значну зміну обмінного курсу (в 2006-2008 ніхто на нього уваги і не звертав), вимагали або негайного погашення кредиту, або підписання допугоди про зміну ставки. Причому часто просто інформуючи клієнта про факт такого підвищення.
Наприклад, можете почитати тут https://m.facebook.com/1489093151323425/photos/a.1489097371323003/1521591488073591/?type=3&__tn__=-R (особливо останні абзаци) і тут http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO5434.html про типове судове рішення з цього приводу.
Криміналу тут ніякого немає, формально все чисто, хоча по суті - банки просто переклали збитки на голову позичальників. І якщо ви цього не пам'ятаєте, то це дуже сумно і небезпечно для вас же.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:10

  kianushkolosov написав: Уже с июля повышение цен на э/э, поскольку тариф много где заложен в цену продукции/услуг, уже с августа нас ждет новый виток инфляции.

Та это ещё не страшно, на прошлый август вообще дефолт предрекали.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже 27 - 27,13 в Альфе
Надо было брать по 27 ((((:
Можно было бы ещё разок успеть продать (((:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:17

Amat в УкрГазе по 26,98 еще наливают :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:18

  Amat написав:Уже 27 - 27,13 в Альфе
Надо было брать по 27 ((((:
Можно было бы ещё разок успеть продать (((:


Ну вчера всю первую половину дня было полно предложений по 27,95. И в той же Альфе, и в ТАС.
kluychkooleg
 
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