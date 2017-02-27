kluychkooleg написав:Вот тебе и онлайн обмен. Захотел купить в одном банке немного долларов по хорошему курсу. Со своего счета, где лежала гривня, перевел сумму по реквизитам в нужный банк. Вчера в 16-00. Параллельно перевел столько же в ненужный. В ненужный деньги поступили еще вчера. В нужном нет до сих пор, никто не может ответить, где они. Из одного банка ушли, в другой не пришли. Проверил реквизиты - все верно. Из банка-получателя кивают на банк-отправитель, те наоборот. Попытался перевести из другого банка по номеру карты - ошибка платежной системы. Уже полдня. То есть, если пойдет серьезное движение вверх, то вообще все перестанет вдруг работать?
Если планируете онлайн-обмен на серьезные суммы, то гривну лучше держать по месту. И в Альфе, и в ТАСе, и в ПУМБе, и в Укргазе есть где перекантоваться. Потому что если пойдет серьезный движ, то вы упустите гораздо больше.
kluychkooleg написав:Вот тебе и онлайн обмен. Захотел купить в одном банке немного долларов по хорошему курсу. Со своего счета, где лежала гривня, перевел сумму по реквизитам в нужный банк. Вчера в 16-00. Параллельно перевел столько же в ненужный. В ненужный деньги поступили еще вчера. В нужном нет до сих пор, никто не может ответить, где они. Из одного банка ушли, в другой не пришли. Проверил реквизиты - все верно. Из банка-получателя кивают на банк-отправитель, те наоборот. Попытался перевести из другого банка по номеру карты - ошибка платежной системы. Уже полдня. То есть, если пойдет серьезное движение вверх, то вообще все перестанет вдруг работать?
Если планируете онлайн-обмен на серьезные суммы, то гривну лучше держать по месту. И в Альфе, и в ТАСе, и в ПУМБе, и в Укргазе есть где перекантоваться. Потому что если пойдет серьезный движ, то вы упустите гораздо больше.
Ну пока речь идет об относительно несерьезных суммах. А так понятно, что по месту оперативнее - держать до фонда в каждом из этих банков. И еще в одном, где высокие проценты. То есть вопрос миллиона гривень. Но я традиционно столько в гривне не держу с 2008-го года.
Посмотрел свои записи за прошлый год. Ситуация была такова - ставки по гривнедепо падали, в начале мая застолбился в Форварде под 14.75 % на два года, курс на тот момент был 27, в течение 90 дней пополнял депо траншами, самые большие при курсе 26.7 и 27.53, в целом не хватило выдержки. В средем курс по которому сдавал валюту для пополнения депо был 27.03 Дном был весь июнь, по многолетним наблюдениям дно чаще всего наставало в июне, В этом году обратная задача, надо закупить валюту, пополнить пятилетние депо в Альфе. По ощущениям опять июнь - дно. Уже с июля повышение цен на э/э, поскольку тариф много где заложен в цену продукции/услуг, уже с августа нас ждет новый виток инфляции.
Ви при своєму розумі? Хто мене ЗМУСИТЬ підписати новий договір? Банки? Це ж кримінал!
А от, якщо є якісь "підпунктики" у вже підписаному договорі - ну тоді так, треба уважно було читати, що підписуєте!
Я-то при своєму. І пам'ять в мене добра. Всі так і думали, що договір все регулює. А банки, посилаючись на безневинний стандартний пункт в цьому ж договорі про значну зміну обмінного курсу (в 2006-2008 ніхто на нього уваги і не звертав), вимагали або негайного погашення кредиту, або підписання допугоди про зміну ставки. Причому часто просто інформуючи клієнта про факт такого підвищення. Наприклад, можете почитати тут https://m.facebook.com/1489093151323425/photos/a.1489097371323003/1521591488073591/?type=3&__tn__=-R (особливо останні абзаци) і тут http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO5434.html про типове судове рішення з цього приводу. Криміналу тут ніякого немає, формально все чисто, хоча по суті - банки просто переклали збитки на голову позичальників. І якщо ви цього не пам'ятаєте, то це дуже сумно і небезпечно для вас же.