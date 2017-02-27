Додано: Сер 16 чер, 2021 13:51

Посмотрел свои записи за прошлый год. Ситуация была такова - ставки по гривнедепо падали, в начале мая застолбился в Форварде под 14.75 % на два года, курс на тот момент был 27, в течение 90 дней пополнял депо траншами, самые большие при курсе 26.7 и 27.53, в целом не хватило выдержки.

В средем курс по которому сдавал валюту для пополнения депо был 27.03

Дном был весь июнь, по многолетним наблюдениям дно чаще всего наставало в июне,

В этом году обратная задача, надо закупить валюту, пополнить пятилетние депо в Альфе. По ощущениям опять июнь - дно. Уже с июля повышение цен на э/э, поскольку тариф много где заложен в цену продукции/услуг, уже с августа нас ждет новый виток инфляции.