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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7831783278337834
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:19

  Игорь написав:
  kluychkooleg написав:То есть вопрос миллиона гривень. Но я традиционно столько в гривне не держу с 2008-го года.

Миллион в 2008 это хорошая заявка на победу. И Вы ещё переживаете о потере 10 копеек на 1тыс. дол ? Вы что куда-то бездарно вкладывали деньги все 13 лет ?


Я что-то должен ответить или и так сойдет?
kluychkooleg
 
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