Додано: Сер 16 чер, 2021 14:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..................16.06.2021............17.06.2021

дата розрахунку.................15.06.2021.............16.06.2021

Євро....................................32,6166..................32,7722...+0.48%

Долар США.........................26,9258..................27,0275...+0.38%

После полудня доллар подорожал еще чуть более, чем на 2 копейки.

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 2 копейки, немного постояли и откатились на 1.5 копейки. Незадолго до 12 снова выросли на копейку. Похоже, рынок пока не понял, что это такое вчера было и куда теперь идти.

В мире доллар, достигнув вчера в обед пика, до утра очень плавно опускался. Сейчас снова смотрит вверх, но пока трудно сказать, это начало роста или просто дыхание рынка?

Справочный курс встретили котировками 27.0050 - 27.0250, что на 1.5 копейки выше открытия.

После 12 решились идти вверх и к обеду выросли на 4.5 копейки. Посреди обеда, вопреки традициям, прибавили еще полкопейки. После обеда рост продолжился. Сначала быстро выросли на 2.5 копейки, а после небольшой паузы еще на полкопейки.

В мире доллар все это время совершал незначительные колебания и сейчас находится на том же уровне, что и в полдень.

Официальный курс встретили котировками 27.0850 - 27.1050. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 26.7424(-10) +28

2019 - 26.4219 (+1) +60



2018 - 26.3155 (+10)

2017 - 26.0219 (+2)