RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7832783378347835>
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:19

  Игорь написав:
  kluychkooleg написав:То есть вопрос миллиона гривень. Но я традиционно столько в гривне не держу с 2008-го года.

Миллион в 2008 это хорошая заявка на победу. И Вы ещё переживаете о потере 10 копеек на 1тыс. дол ? Вы что куда-то бездарно вкладывали деньги все 13 лет ?


Я что-то должен ответить или и так сойдет?
kluychkooleg
 
Повідомлень: 938
З нами з: 30.12.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:55

  ramzes4 написав:Amat в УкрГазе по 26,98 еще наливают :)


не перегибай-те, 27,0 :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 6646
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2773 раз.
Подякували: 2268 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................16.06.2021............17.06.2021
дата розрахунку.................15.06.2021.............16.06.2021
Євро....................................32,6166..................32,7722...+0.48%
Долар США.........................26,9258..................27,0275...+0.38%
После полудня доллар подорожал еще чуть более, чем на 2 копейки.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 2 копейки, немного постояли и откатились на 1.5 копейки. Незадолго до 12 снова выросли на копейку. Похоже, рынок пока не понял, что это такое вчера было и куда теперь идти.
В мире доллар, достигнув вчера в обед пика, до утра очень плавно опускался. Сейчас снова смотрит вверх, но пока трудно сказать, это начало роста или просто дыхание рынка?
Справочный курс встретили котировками 27.0050 - 27.0250, что на 1.5 копейки выше открытия.
После 12 решились идти вверх и к обеду выросли на 4.5 копейки. Посреди обеда, вопреки традициям, прибавили еще полкопейки. После обеда рост продолжился. Сначала быстро выросли на 2.5 копейки, а после небольшой паузы еще на полкопейки.
В мире доллар все это время совершал незначительные колебания и сейчас находится на том же уровне, что и в полдень.
Официальный курс встретили котировками 27.0850 - 27.1050. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 26.7424(-10) +28
2019 - 26.4219 (+1) +60

2018 - 26.3155 (+10)
2017 - 26.0219 (+2)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5856
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4172 раз.
Подякували: 12314 раз.
 
Профіль
31
14
28
2
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:59

  Amat написав:Уже 27 - 27,13 в Альфе
Надо было брать по 27 ((((:
Можно было бы ещё разок успеть продать (((:


ТАС уже покупает по 27.05. Юнекс - по 27.06.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 938
З нами з: 30.12.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:00

  prodigy написав:
  ramzes4 написав:Amat в УкрГазе по 26,98 еще наливают :)


не перегибай-те, 27,0 :mrgreen:


не перегибает, онлайн 26.98, только что покупал.
Альфа до сих пор ищет, куда задевала мои деньги. Уже сутки.
Понял, что из Альфы лучше ничего не перечислять.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 938
З нами з: 30.12.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:окна 5минут назад 26,96-27,03

изменили на 26,95-27,05, т.е. пока не ясно куда маятник качнется (страхуется Кити)
ну теперь то понятно куда маятник смотрит? Вчера прогрев двигателей начался, в космос не улетим, еще не осень, но копеек на 30 маятник может качнуться. Курс 26 - ваше все!
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1896
З нами з: 24.10.08
Подякував: 53 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Понял, что из Альфы лучше ничего не перечислять.
я как то вез из одного города в другой валюту большую сумму, думаю положу на текущий в альфу, а в Киеве себе сниму. Неделю снимал. Горячка включала дурака. Я даже писал какие то заявления в отделении, в общем нормально нервов мне подпортили.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7484
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1395 раз.
Подякували: 2006 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:52

Хорошая визуализация динамики структуры ВВП за прошлое десятилетие - сельское хозяйство в плюс, промышленность в минус, торговля - стабильно в ТОПе

Зображення

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10214
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2210 раз.
Подякували: 4788 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:14

zРадио

Здравоохранение и табачное производство в лидерах.
"Совпадение? Не думаю..." (C)
Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 938
З нами з: 30.12.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:16

  Proofy написав:
  prodigy написав:окна 5минут назад 26,96-27,03

изменили на 26,95-27,05, т.е. пока не ясно куда маятник качнется (страхуется Кити)
ну теперь то понятно куда маятник смотрит? Вчера прогрев двигателей начался, в космос не улетим, еще не осень, но копеек на 30 маятник может качнуться. Курс 26 - ваше все!


не понятно, хоть убейте :roll:

но частично доллар по 27,0 я откупил (сегодня деньги поступили)

сейчас мне нужна гривна ...поэтому купил не на все

не придеться ли через 2-3 дня сдавать по 27,95?
prodigy
 
Повідомлень: 6646
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2773 раз.
Подякували: 2268 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7832783378347835>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, zРадио і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2610, 2611, 2612
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26111 3583426
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 чер, 2021 16:17
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 752, 753, 754
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7531 1818527
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 15:56
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 237340
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95377)
16.06.2021 17:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.