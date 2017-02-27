Я что-то должен ответить или и так сойдет?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 чер, 2021 14:19
Я что-то должен ответить или и так сойдет?
Додано: Сер 16 чер, 2021 14:55
Додано: Сер 16 чер, 2021 14:55
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................16.06.2021............17.06.2021
дата розрахунку.................15.06.2021.............16.06.2021
Євро....................................32,6166..................32,7722...+0.48%
Долар США.........................26,9258..................27,0275...+0.38%
После полудня доллар подорожал еще чуть более, чем на 2 копейки.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на 2 копейки, немного постояли и откатились на 1.5 копейки. Незадолго до 12 снова выросли на копейку. Похоже, рынок пока не понял, что это такое вчера было и куда теперь идти.
В мире доллар, достигнув вчера в обед пика, до утра очень плавно опускался. Сейчас снова смотрит вверх, но пока трудно сказать, это начало роста или просто дыхание рынка?
Справочный курс встретили котировками 27.0050 - 27.0250, что на 1.5 копейки выше открытия.
После 12 решились идти вверх и к обеду выросли на 4.5 копейки. Посреди обеда, вопреки традициям, прибавили еще полкопейки. После обеда рост продолжился. Сначала быстро выросли на 2.5 копейки, а после небольшой паузы еще на полкопейки.
В мире доллар все это время совершал незначительные колебания и сейчас находится на том же уровне, что и в полдень.
Официальный курс встретили котировками 27.0850 - 27.1050. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 26.7424(-10) +28
2019 - 26.4219 (+1) +60
2018 - 26.3155 (+10)
2017 - 26.0219 (+2)
Додано: Сер 16 чер, 2021 14:59
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:00
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я как то вез из одного города в другой валюту большую сумму, думаю положу на текущий в альфу, а в Киеве себе сниму. Неделю снимал. Горячка включала дурака. Я даже писал какие то заявления в отделении, в общем нормально нервов мне подпортили.
Додано: Сер 16 чер, 2021 15:52
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:14
zРадио
Здравоохранение и табачное производство в лидерах.
"Совпадение? Не думаю..." (C)
Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.
Додано: Сер 16 чер, 2021 16:16
не понятно, хоть убейте
но частично доллар по 27,0 я откупил (сегодня деньги поступили)
сейчас мне нужна гривна ...поэтому купил не на все
не придеться ли через 2-3 дня сдавать по 27,95?
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