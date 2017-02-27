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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7832783378347835
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:20

  kluychkooleg написав:zРадио

Здравоохранение и табачное производство в лидерах.
"Совпадение? Не думаю..." (C)
Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.

сиги подорожали в 15 раз (помню когда курил покупал мальборо по 3 грн)
медицина начала показывать белые доходы, раньше всё в личный карман шло. И аппетиты в медицине очень сильно выросли, не адекватно курсу доллара, помню фотопломбу за 100 грн в частном кабинете в 2006г. Сейчас от 1000 если повезёт, в среднем 1500.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 чер, 2021 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:21

  kluychkooleg написав:zРадио

Здравоохранение и табачное производство в лидерах.
"Совпадение? Не думаю..." (C)
Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.


Нет, тут конспирология неуместна :D Табак серьезно обложили акцизами (и правильно), за счет чего выросли денежные объемы сектора, а медицина после реформы начала монетизироваться - тут имеет место не увеличение денег в индустрии, а реклассификация доходов (ранее бесплатные медуслуги обзавелись прейскурантами, которые оплачивает НСЗУ). Плюс активное развитие частных клиник уводит пациентов в более высокий ценовой класс обслуживания.

Вот ссылка на полный отчет, если интересно. Там есть комментарии:

"Американські гірки" української економіки
https://youcontrol.com.ua/data-research ... ekonomiky/
zРадио
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