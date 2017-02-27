Здравоохранение и табачное производство в лидерах. "Совпадение? Не думаю..." (C) Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.
сиги подорожали в 15 раз (помню когда курил покупал мальборо по 3 грн) медицина начала показывать белые доходы, раньше всё в личный карман шло. И аппетиты в медицине очень сильно выросли, не адекватно курсу доллара, помню фотопломбу за 100 грн в частном кабинете в 2006г. Сейчас от 1000 если повезёт, в среднем 1500.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 чер, 2021 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Здравоохранение и табачное производство в лидерах. "Совпадение? Не думаю..." (C) Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.
Нет, тут конспирология неуместна Табак серьезно обложили акцизами (и правильно), за счет чего выросли денежные объемы сектора, а медицина после реформы начала монетизироваться - тут имеет место не увеличение денег в индустрии, а реклассификация доходов (ранее бесплатные медуслуги обзавелись прейскурантами, которые оплачивает НСЗУ). Плюс активное развитие частных клиник уводит пациентов в более высокий ценовой класс обслуживания.
Вот ссылка на полный отчет, если интересно. Там есть комментарии: