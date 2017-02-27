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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7833783478357836>
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:20

  kluychkooleg написав:zРадио

Здравоохранение и табачное производство в лидерах.
"Совпадение? Не думаю..." (C)
Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.

сиги подорожали в 15 раз (помню когда курил покупал мальборо по 3 грн)
медицина начала показывать белые доходы, раньше всё в личный карман шло. И аппетиты в медицине очень сильно выросли, не адекватно курсу доллара, помню фотопломбу за 100 грн в частном кабинете в 2006г. Сейчас от 1000 если повезёт, в среднем 1500.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 чер, 2021 16:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:21

  kluychkooleg написав:zРадио

Здравоохранение и табачное производство в лидерах.
"Совпадение? Не думаю..." (C)
Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.


Нет, тут конспирология неуместна :D Табак серьезно обложили акцизами (и правильно), за счет чего выросли денежные объемы сектора, а медицина после реформы начала монетизироваться - тут имеет место не увеличение денег в индустрии, а реклассификация доходов (ранее бесплатные медуслуги обзавелись прейскурантами, которые оплачивает НСЗУ). Плюс активное развитие частных клиник уводит пациентов в более высокий ценовой класс обслуживания.

Вот ссылка на полный отчет, если интересно. Там есть комментарии:

"Американські гірки" української економіки
https://youcontrol.com.ua/data-research ... ekonomiky/
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:40

  prodigy написав:
  Proofy написав:
  prodigy написав:окна 5минут назад 26,96-27,03

изменили на 26,95-27,05, т.е. пока не ясно куда маятник качнется (страхуется Кити)
ну теперь то понятно куда маятник смотрит? Вчера прогрев двигателей начался, в космос не улетим, еще не осень, но копеек на 30 маятник может качнуться. Курс 26 - ваше все!


не понятно, хоть убейте :roll:

но частично доллар по 27,0 я откупил (сегодня деньги поступили)

сейчас мне нужна гривна ...поэтому купил не на все

не придеться ли через 2-3 дня сдавать по 27,95?


А почему "придется" - почти гривня на долларе - вполне себе заработок :) А вообще сдайте купленный по 27,05 уже сейчас. И не придется сдавать по 26,95 (думаю, эта цифра имелась ввиду на самом деле)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:42

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:zРадио

Здравоохранение и табачное производство в лидерах.
"Совпадение? Не думаю..." (C)
Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.

сиги подорожали в 15 раз (помню когда курил покупал мальборо по 3 грн)
медицина начала показывать белые доходы, раньше всё в личный карман шло. И аппетиты в медицине очень сильно выросли, не адекватно курсу доллара, помню фотопломбу за 100 грн в частном кабинете в 2006г. Сейчас от 1000 если повезёт, в среднем 1500.


Советую посмотреть расценки на импланты. Чтобы понять, что 1500 - сущие копейки. А вообще визит к частному зубному обычно в 1000 и обходится. А таких визитов, чтобы поставить пломбу, может быть от 2 до 6.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:45

  zРадио написав:
  kluychkooleg написав:zРадио

Здравоохранение и табачное производство в лидерах.
"Совпадение? Не думаю..." (C)
Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.


Нет, тут конспирология неуместна :D Табак серьезно обложили акцизами (и правильно), за счет чего выросли денежные объемы сектора, а медицина после реформы начала монетизироваться - тут имеет место не увеличение денег в индустрии, а реклассификация доходов (ранее бесплатные медуслуги обзавелись прейскурантами, которые оплачивает НСЗУ). Плюс активное развитие частных клиник уводит пациентов в более высокий ценовой класс обслуживания.

Вот ссылка на полный отчет, если интересно. Там есть комментарии:

"Американські гірки" української економіки
https://youcontrol.com.ua/data-research ... ekonomiky/


Раньше врачи в гос. поликлинике смотрели на пациента, как на говно, если он был не готов подкрепить визит 100-300 гривнями, теперь он смотрят на пациента, как на говно, потому, что по его электронному направлению им заплатит государство, а с пациента уже ничего не поимеешь. Пришлось пообщаться с парой, ощущение, что номер электронного направления - единственное, что их интересует.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:09

  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:zРадио

Здравоохранение и табачное производство в лидерах.
"Совпадение? Не думаю..." (C)
Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.

сиги подорожали в 15 раз (помню когда курил покупал мальборо по 3 грн)
медицина начала показывать белые доходы, раньше всё в личный карман шло. И аппетиты в медицине очень сильно выросли, не адекватно курсу доллара, помню фотопломбу за 100 грн в частном кабинете в 2006г. Сейчас от 1000 если повезёт, в среднем 1500.


Советую посмотреть расценки на импланты. Чтобы понять, что 1500 - сущие копейки. А вообще визит к частному зубному обычно в 1000 и обходится. А таких визитов, чтобы поставить пломбу, может быть от 2 до 6.
Вот это я отстал. Сейчас чтобы пломбу поставить более 1000 грн ? :shock:
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:не придеться ли через 2-3 дня сдавать по 27,95?
так не взлетим :) Потерпите до осени
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:А вообще сдайте купленный по 27,05 уже сейчас.
Может даже и рано, продажа уже 27.15
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:18

  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:zРадио

Здравоохранение и табачное производство в лидерах.
"Совпадение? Не думаю..." (C)
Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.

сиги подорожали в 15 раз (помню когда курил покупал мальборо по 3 грн)
медицина начала показывать белые доходы, раньше всё в личный карман шло. И аппетиты в медицине очень сильно выросли, не адекватно курсу доллара, помню фотопломбу за 100 грн в частном кабинете в 2006г. Сейчас от 1000 если повезёт, в среднем 1500.


Советую посмотреть расценки на импланты. Чтобы понять, что 1500 - сущие копейки. А вообще визит к частному зубному обычно в 1000 и обходится. А таких визитов, чтобы поставить пломбу, может быть от 2 до 6.


Вот именно.
Городская стомат-поликлиника.
Лечение, снятие воспаления, временная пломба - одно посещение 200-300 грн.
Каналы 300 грн - 1.
Фотополимер - от 500 грн. в зависимости от размера и работы.
Рентген - 70 грн. 2 раза (вход и выход)
Итого минимум 1140 грн.

Удаление зуба - 300-350 минимум.
В какие частные клиники поголовно все идут? :mrgreen:
ОКСТИТЕСЬ.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:52

Межбанк: ситуация складывалась не в пользу нацвалюты

Среда продолжила негативные тенденции по курсу гривны на межбанке. За день доллар вырос еще на 9,5 копеек — с 26,99/27,01 до 27,085/27,105 гривен, а евро на 10 копеек — с 32,74/32,76 до 32,84/32,86 гривен. Ситуация складывалась не в пользу нацвалюты практически весь день. Спрос превышал предложение уже после 20 первых минут сессии и это чувствовали как покупатели, так и продавцы. Последние совместно со спекулянтами и делали сегодня всю «курсовую погоду» на торгах. НБУ на межбанк не выходил и просто наблюдал за происходящим.

За счет нехватки предложения уже к 11 часам доллар вырос с утренних 26,99/27,01 до 27,01/27,03 гривен, а затем ненадолго остановился в пределах 27,00/27,02 к полудню. Но равновесие на межбанке было очень недолгим. Уже к обеду запросы покупателей опять превышали возможности продавцов и спекулянты быстро взвинтили котировки до 27,05/27,07.

После 14 часов котировки доллара продолжили расти при сохранении неплохой активности как банков, так и их клиентов. К 15 часам только по Bloomberg уже было проведено сделок на сумму более $ 140 млн. В 15:00 котировки находились уже на отметке 27,08/27,10 гривен за доллар, а завершилась сессия уровнем 27,085/27,105.

Главные события 16 июня на валютном рынке:

Доллар вырос на 9,5 копеек — с утренних 26,99/27,01 гривен до 27,085/27,105.

Нацбанк сегодня не выходил на межбанк с интервенциями.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,0054 гривен, а официальный курс на 17 июня 2021 года установлен на уровне 27,0275 гривен за доллар.

Зображення
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Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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