Здравоохранение и табачное производство в лидерах. "Совпадение? Не думаю..." (C) Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.
сиги подорожали в 15 раз (помню когда курил покупал мальборо по 3 грн) медицина начала показывать белые доходы, раньше всё в личный карман шло. И аппетиты в медицине очень сильно выросли, не адекватно курсу доллара, помню фотопломбу за 100 грн в частном кабинете в 2006г. Сейчас от 1000 если повезёт, в среднем 1500.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 чер, 2021 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Здравоохранение и табачное производство в лидерах. "Совпадение? Не думаю..." (C) Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.
Нет, тут конспирология неуместна Табак серьезно обложили акцизами (и правильно), за счет чего выросли денежные объемы сектора, а медицина после реформы начала монетизироваться - тут имеет место не увеличение денег в индустрии, а реклассификация доходов (ранее бесплатные медуслуги обзавелись прейскурантами, которые оплачивает НСЗУ). Плюс активное развитие частных клиник уводит пациентов в более высокий ценовой класс обслуживания.
Вот ссылка на полный отчет, если интересно. Там есть комментарии:
Здравоохранение и табачное производство в лидерах. "Совпадение? Не думаю..." (C) Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.
сиги подорожали в 15 раз (помню когда курил покупал мальборо по 3 грн) медицина начала показывать белые доходы, раньше всё в личный карман шло. И аппетиты в медицине очень сильно выросли, не адекватно курсу доллара, помню фотопломбу за 100 грн в частном кабинете в 2006г. Сейчас от 1000 если повезёт, в среднем 1500.
Советую посмотреть расценки на импланты. Чтобы понять, что 1500 - сущие копейки. А вообще визит к частному зубному обычно в 1000 и обходится. А таких визитов, чтобы поставить пломбу, может быть от 2 до 6.
Здравоохранение и табачное производство в лидерах. "Совпадение? Не думаю..." (C) Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.
Нет, тут конспирология неуместна Табак серьезно обложили акцизами (и правильно), за счет чего выросли денежные объемы сектора, а медицина после реформы начала монетизироваться - тут имеет место не увеличение денег в индустрии, а реклассификация доходов (ранее бесплатные медуслуги обзавелись прейскурантами, которые оплачивает НСЗУ). Плюс активное развитие частных клиник уводит пациентов в более высокий ценовой класс обслуживания.
Вот ссылка на полный отчет, если интересно. Там есть комментарии:
Раньше врачи в гос. поликлинике смотрели на пациента, как на говно, если он был не готов подкрепить визит 100-300 гривнями, теперь он смотрят на пациента, как на говно, потому, что по его электронному направлению им заплатит государство, а с пациента уже ничего не поимеешь. Пришлось пообщаться с парой, ощущение, что номер электронного направления - единственное, что их интересует.
Здравоохранение и табачное производство в лидерах. "Совпадение? Не думаю..." (C) Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.
сиги подорожали в 15 раз (помню когда курил покупал мальборо по 3 грн) медицина начала показывать белые доходы, раньше всё в личный карман шло. И аппетиты в медицине очень сильно выросли, не адекватно курсу доллара, помню фотопломбу за 100 грн в частном кабинете в 2006г. Сейчас от 1000 если повезёт, в среднем 1500.
Советую посмотреть расценки на импланты. Чтобы понять, что 1500 - сущие копейки. А вообще визит к частному зубному обычно в 1000 и обходится. А таких визитов, чтобы поставить пломбу, может быть от 2 до 6.
Вот это я отстал. Сейчас чтобы пломбу поставить более 1000 грн ?
Здравоохранение и табачное производство в лидерах. "Совпадение? Не думаю..." (C) Больше сигарет - больше рака легких - больше денег в зравоохранение.
сиги подорожали в 15 раз (помню когда курил покупал мальборо по 3 грн) медицина начала показывать белые доходы, раньше всё в личный карман шло. И аппетиты в медицине очень сильно выросли, не адекватно курсу доллара, помню фотопломбу за 100 грн в частном кабинете в 2006г. Сейчас от 1000 если повезёт, в среднем 1500.
Советую посмотреть расценки на импланты. Чтобы понять, что 1500 - сущие копейки. А вообще визит к частному зубному обычно в 1000 и обходится. А таких визитов, чтобы поставить пломбу, может быть от 2 до 6.
Вот именно. Городская стомат-поликлиника. Лечение, снятие воспаления, временная пломба - одно посещение 200-300 грн. Каналы 300 грн - 1. Фотополимер - от 500 грн. в зависимости от размера и работы. Рентген - 70 грн. 2 раза (вход и выход) Итого минимум 1140 грн.
Удаление зуба - 300-350 минимум. В какие частные клиники поголовно все идут? ОКСТИТЕСЬ.
Среда продолжила негативные тенденции по курсу гривны на межбанке. За день доллар вырос еще на 9,5 копеек — с 26,99/27,01 до 27,085/27,105 гривен, а евро на 10 копеек — с 32,74/32,76 до 32,84/32,86 гривен. Ситуация складывалась не в пользу нацвалюты практически весь день. Спрос превышал предложение уже после 20 первых минут сессии и это чувствовали как покупатели, так и продавцы. Последние совместно со спекулянтами и делали сегодня всю «курсовую погоду» на торгах. НБУ на межбанк не выходил и просто наблюдал за происходящим.
За счет нехватки предложения уже к 11 часам доллар вырос с утренних 26,99/27,01 до 27,01/27,03 гривен, а затем ненадолго остановился в пределах 27,00/27,02 к полудню. Но равновесие на межбанке было очень недолгим. Уже к обеду запросы покупателей опять превышали возможности продавцов и спекулянты быстро взвинтили котировки до 27,05/27,07.
После 14 часов котировки доллара продолжили расти при сохранении неплохой активности как банков, так и их клиентов. К 15 часам только по Bloomberg уже было проведено сделок на сумму более $ 140 млн. В 15:00 котировки находились уже на отметке 27,08/27,10 гривен за доллар, а завершилась сессия уровнем 27,085/27,105.
Главные события 16 июня на валютном рынке:
Доллар вырос на 9,5 копеек — с утренних 26,99/27,01 гривен до 27,085/27,105.
Нацбанк сегодня не выходил на межбанк с интервенциями.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,0054 гривен, а официальный курс на 17 июня 2021 года установлен на уровне 27,0275 гривен за доллар.