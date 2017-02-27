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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7834783578367837
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 19:58

  matroSkin написав:There was also no shared meal. :mrgreen:


... no sky of blue
Just a pale moon on the wings of the wind
No diamond rings, no pretty dreams
Two people caught in chains of each other

sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:05

Вони в упор не бажають бачити свою інфляцію!


Вітаюсь совсіма.

Протокол FOMC:

Федеральная резервная система стремится использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, тем самым продвигая свои цели максимальной занятости и стабильности цен.

Прогресс в области вакцинации снизил распространение COVID-19 в Соединенных Штатах. На фоне этого прогресса и сильной политической поддержки показатели экономической активности и занятости улучшились. Отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии, остаются слабыми, но в них наблюдается улучшение. Инфляция выросла, что в значительной степени связано с переходными факторами. Общие финансовые условия остаются благоприятными, что частично отражает меры политики по поддержке экономики и притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям США.

Путь экономики будет существенно зависеть от распространения вируса. Прогресс в области вакцинации, вероятно, продолжит уменьшать влияние кризиса общественного здравоохранения на экономику, но риски для экономических перспектив остаются.

Комитет стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция постоянно опускается ниже этой долгосрочной цели, Комитет будет стремиться к тому, чтобы в течение некоторого времени инфляция умеренно превышала 2 процента, чтобы с течением времени инфляция в среднем составляла 2 процента, а долгосрочные инфляционные ожидания оставались устойчивыми на уровне 2 процентов.

Комитет ожидает сохранения умеренной денежно-кредитной политики до тех пор, пока эти результаты не будут достигнуты. Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 1/4 процента и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам Комитета в отношении максимальной занятости и роста инфляции. до 2 процентов и некоторое время может умеренно превышать 2 процента.

Кроме того, Федеральная резервная система продолжит увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в направлении максимальной занятости и цены Комитетом. цели стабильности. Эти покупки активов помогают обеспечить бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий.

Оценивая надлежащую позицию денежно-кредитной политики, Комитет будет продолжать отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов при необходимости скорректировать курс денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет приниматься во внимание широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии здоровья населения, условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях.

Голосовали за меры денежно-кредитной политики Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон К. Уильямс, заместитель председателя; Томас И. Баркин; Рафаэль В. Бостик; Мишель В. Боуман; Лаэль Брейнард; Ричард Х. Кларида; Мэри К. Дейли; Чарльз Л. Эванс; Рэндал К. Куорлз; и Кристофер Дж. Уоллер.

ВО

PS
За рогом "доляровий порохотяг" :idea:

Доллар резко подорожал после публикации обновленного прогноза ФРС по ставкам

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 16 чер, 2021 21:08, всього редагувалось 6 разів.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:08

FOMC: ставка без изменений минимум до конца 2021-го (ранее - минимум до 2023-го), ожидаемая инфляция в нынешнем году - 3,4% (ранее - 2,4%).

Евро на новостях вниз на 1,205. Фондовый рынок тоже снижается
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:10

  kluychkooleg написав:й-то пункт и какой-то совершенно левый IBAN.
Я позвонил еще раз в Укргаз - там ответили, что никаких поступлений не было, никаких ограничений нет и выяснять все нужно у банка-отправителя.
Сегодня перечислял в Укргаз из другого банка - так и есть - прошло быстро и без проблем в два раза больше.
Ощущение, что банк Альфа просто прокрутил мои деньги, может купив и продав доллар.
Сделал выводы.

На Газе все равно вечером невозможно даже 10 долляров купить. Постоянно ошибку выдает.
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:18

  sergia написав:
  kluychkooleg написав:й-то пункт и какой-то совершенно левый IBAN.
Я позвонил еще раз в Укргаз - там ответили, что никаких поступлений не было, никаких ограничений нет и выяснять все нужно у банка-отправителя.
Сегодня перечислял в Укргаз из другого банка - так и есть - прошло быстро и без проблем в два раза больше.
Ощущение, что банк Альфа просто прокрутил мои деньги, может купив и продав доллар.
Сделал выводы.

На Газе все равно вечером невозможно даже 10 долляров купить. Постоянно ошибку выдает.


Ну может совсем вечером. Потому как еще в 17-30 (если не ошибаюсь), купил намного больше.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я б для верности еще папу послушал
https://www.investing.com/news/economy/ ... ce-2534157

а то как-то похоже на: продавай на слухах (о тейперинге етц) - покупай на фактах
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав: ставка без изменений минимум до конца 2021-го


а где это прозвучало про "до конца 2021"? не увидел/не услsшал. можно линк?
matroSkin
 
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