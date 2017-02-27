... no sky of blue
Just a pale moon on the wings of the wind
No diamond rings, no pretty dreams
Two people caught in chains of each other
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 чер, 2021 19:58
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:05
Вони в упор не бажають бачити свою інфляцію!
Вітаюсь совсіма.
Протокол FOMC:
Федеральная резервная система стремится использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, тем самым продвигая свои цели максимальной занятости и стабильности цен.
Прогресс в области вакцинации снизил распространение COVID-19 в Соединенных Штатах. На фоне этого прогресса и сильной политической поддержки показатели экономической активности и занятости улучшились. Отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии, остаются слабыми, но в них наблюдается улучшение. Инфляция выросла, что в значительной степени связано с переходными факторами. Общие финансовые условия остаются благоприятными, что частично отражает меры политики по поддержке экономики и притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям США.
Путь экономики будет существенно зависеть от распространения вируса. Прогресс в области вакцинации, вероятно, продолжит уменьшать влияние кризиса общественного здравоохранения на экономику, но риски для экономических перспектив остаются.
Комитет стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция постоянно опускается ниже этой долгосрочной цели, Комитет будет стремиться к тому, чтобы в течение некоторого времени инфляция умеренно превышала 2 процента, чтобы с течением времени инфляция в среднем составляла 2 процента, а долгосрочные инфляционные ожидания оставались устойчивыми на уровне 2 процентов.
Комитет ожидает сохранения умеренной денежно-кредитной политики до тех пор, пока эти результаты не будут достигнуты. Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 1/4 процента и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам Комитета в отношении максимальной занятости и роста инфляции. до 2 процентов и некоторое время может умеренно превышать 2 процента.
Кроме того, Федеральная резервная система продолжит увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в направлении максимальной занятости и цены Комитетом. цели стабильности. Эти покупки активов помогают обеспечить бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий.
Оценивая надлежащую позицию денежно-кредитной политики, Комитет будет продолжать отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов при необходимости скорректировать курс денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет приниматься во внимание широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии здоровья населения, условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях.
Голосовали за меры денежно-кредитной политики Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон К. Уильямс, заместитель председателя; Томас И. Баркин; Рафаэль В. Бостик; Мишель В. Боуман; Лаэль Брейнард; Ричард Х. Кларида; Мэри К. Дейли; Чарльз Л. Эванс; Рэндал К. Куорлз; и Кристофер Дж. Уоллер.
ВО
PS
За рогом "доляровий порохотяг"
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 16 чер, 2021 21:08, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:08
FOMC: ставка без изменений минимум до конца 2021-го (ранее - минимум до 2023-го), ожидаемая инфляция в нынешнем году - 3,4% (ранее - 2,4%).
Евро на новостях вниз на 1,205. Фондовый рынок тоже снижается
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:10
На Газе все равно вечером невозможно даже 10 долляров купить. Постоянно ошибку выдает.
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:18
Ну может совсем вечером. Потому как еще в 17-30 (если не ошибаюсь), купил намного больше.
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я б для верности еще папу послушал
а то как-то похоже на: продавай на слухах (о тейперинге етц) - покупай на фактах
Додано: Сер 16 чер, 2021 21:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 16 чер, 2021 21:36
matroSkin
Accessible materials. На сайте Феда на странице заседания 15-16 июня. Сорян, с телефона
Додано: Сер 16 чер, 2021 21:44
Наверно чуть раньше. Т.к. в с 17-30 до 21 пробовал - глухо.
Додано: Сер 16 чер, 2021 21:54
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