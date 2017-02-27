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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 чер, 2021 21:58
sergia написав:
На Газе все равно вечером невозможно даже 10 долляров купить. Постоянно ошибку выдает.
Не знаю насчёт 10 долларов, но чтобы купить на нормальную сумму нужно в Функции/Изменить лимит выставить лимит на валютообмен, по стандарту вроде 5к грн стоит.
п.с. откупил в Укргазе по 26.98 1/3 от всех сбережений (с начала года был полностью в грн).
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Додано: Сер 16 чер, 2021 22:03
greenozon написав:
Банк Львів і надалі топчик
Д 26.91*
Також не втримався й вчора у банк Львів завітав. Дякую йому за хороший курс
А сьогодні вже відвідав Укргазбанк. Як на сьогодні то найкращий курс був там (27,00)
Програму мінімум по полюванню за курсом 27 чи нижче виконано.
Життя покаже чи вгадав.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 23:07
Евро уже нырнуло под 1.20.
Похоже, что 26.5 откладывается.
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