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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7835783678377838
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:58

  sergia написав:На Газе все равно вечером невозможно даже 10 долляров купить. Постоянно ошибку выдает.

Не знаю насчёт 10 долларов, но чтобы купить на нормальную сумму нужно в Функции/Изменить лимит выставить лимит на валютообмен, по стандарту вроде 5к грн стоит.
п.с. откупил в Укргазе по 26.98 1/3 от всех сбережений (с начала года был полностью в грн).
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:03

  greenozon написав:Банк Львів і надалі топчик
Д 26.91*


Також не втримався й вчора у банк Львів завітав. Дякую йому за хороший курс :wink:

А сьогодні вже відвідав Укргазбанк. Як на сьогодні то найкращий курс був там (27,00)

Програму мінімум по полюванню за курсом 27 чи нижче виконано.

Життя покаже чи вгадав. 8)
ST_11
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 23:07

Евро уже нырнуло под 1.20.
Похоже, что 26.5 откладывается.
И 26.8 тоже.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 16 чер, 2021 23:37, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 23:12

На чём основано это движение?

Вот, нашёл:
Разгром на рынке драгметаллов (см. внизу). Причина проста - появился намек на более ранее ужесточение ДКП от ФРС. Если в марте ФРС прогнозировала инфляцию на уровне 2.4% по итогам текущего года, то в среду этот прогноз был резко пересмотрен до 3.4% (https://t.me/markettwits/143069). Шило в мешке не утаить и пришлось признать очевидное.

Доллар резко укрепился ко всем валютам. Более высокая инфляция будет подталкивать регулятора к более быстрому сокращению стимулов и повышению ставки. Если ранее предполагалось, что ставка не будет подниматься до конца 23 года, то новый прогноз подразумевает два повышения уже в 23 году. А ведь нельзя исключать, что растущая инфляция заставит регулятора еще раньше начать этот процесс. На пресс-конференции г-н Пауэлл дал понять, что инфляция может подняться выше нынешних прогнозов регулятора
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  #<1 ... 7835783678377838
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