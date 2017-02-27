Разгром на рынке драгметаллов (см. внизу). Причина проста - появился намек на более ранее ужесточение ДКП от ФРС. Если в марте ФРС прогнозировала инфляцию на уровне 2.4% по итогам текущего года, то в среду этот прогноз был резко пересмотрен до 3.4% (). Шило в мешке не утаить и пришлось признать очевидное.Доллар резко укрепился ко всем валютам. Более высокая инфляция будет подталкивать регулятора к более быстрому сокращению стимулов и повышению ставки. Если ранее предполагалось, что ставка не будет подниматься до конца 23 года, то новый прогноз подразумевает два повышения уже в 23 году. А ведь нельзя исключать, что растущая инфляция заставит регулятора еще раньше начать этот процесс. На пресс-конференции г-н Пауэлл дал понять, что инфляция может подняться выше нынешних прогнозов регулятора