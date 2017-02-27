sergia написав:На Газе все равно вечером невозможно даже 10 долляров купить. Постоянно ошибку выдает.
Не знаю насчёт 10 долларов, но чтобы купить на нормальную сумму нужно в Функции/Изменить лимит выставить лимит на валютообмен, по стандарту вроде 5к грн стоит. п.с. откупил в Укргазе по 26.98 1/3 от всех сбережений (с начала года был полностью в грн).
Разгром на рынке драгметаллов (см. внизу). Причина проста - появился намек на более ранее ужесточение ДКП от ФРС. Если в марте ФРС прогнозировала инфляцию на уровне 2.4% по итогам текущего года, то в среду этот прогноз был резко пересмотрен до 3.4% (https://t.me/markettwits/143069). Шило в мешке не утаить и пришлось признать очевидное.
Доллар резко укрепился ко всем валютам. Более высокая инфляция будет подталкивать регулятора к более быстрому сокращению стимулов и повышению ставки. Если ранее предполагалось, что ставка не будет подниматься до конца 23 года, то новый прогноз подразумевает два повышения уже в 23 году. А ведь нельзя исключать, что растущая инфляция заставит регулятора еще раньше начать этот процесс. На пресс-конференции г-н Пауэлл дал понять, что инфляция может подняться выше нынешних прогнозов регулятора
Вкладчик1234 написав:На чём основано это движение?
Вот, нашёл:
Разгром на рынке драгметаллов (см. внизу). Причина проста - появился намек на более ранее ужесточение ДКП от ФРС. Если в марте ФРС прогнозировала инфляцию на уровне 2.4% по итогам текущего года, то в среду этот прогноз был резко пересмотрен до 3.4% (https://t.me/markettwits/143069). Шило в мешке не утаить и пришлось признать очевидное.
Доллар резко укрепился ко всем валютам. Более высокая инфляция будет подталкивать регулятора к более быстрому сокращению стимулов и повышению ставки. Если ранее предполагалось, что ставка не будет подниматься до конца 23 года, то новый прогноз подразумевает два повышения уже в 23 году. А ведь нельзя исключать, что растущая инфляция заставит регулятора еще раньше начать этот процесс. На пресс-конференции г-н Пауэлл дал понять, что инфляция может подняться выше нынешних прогнозов регулятора
Доллар резко укрепился из-за того, что, вероятно, ставку начнут повышать не в 24-году, а в 23-м. Разрыв шаблона. Причем, по прогнозам вероятность того, что оставят ставку на месте была 95% (задолго до принятия решения). Т.е. практически все были уверены, что ставку не поменяют. И вдруг такая движуха. Где логика?!
Востаннє редагувалось oleg49 в Чет 17 чер, 2021 08:03, всього редагувалось 2 разів.
sergia написав:На Газе все равно вечером невозможно даже 10 долляров купить. Постоянно ошибку выдает.
Не знаю насчёт 10 долларов, но чтобы купить на нормальную сумму нужно в Функции/Изменить лимит выставить лимит на валютообмен, по стандарту вроде 5к грн стоит. п.с. откупил в Укргазе по 26.98 1/3 от всех сбережений (с начала года был полностью в грн).
Все лимиты вчера поменял и толку 0. Наверно прикрутили все из-за ажиотажа. Ровно после полуночи курс уже поменяли.