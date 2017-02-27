Додано: Чет 17 чер, 2021 08:42

oleg49 написав: Вкладчик1234 написав: На чём основано это движение?



Вот, нашёл:

https://t.me/markettwits/143069 ). Шило в мешке не утаить и пришлось признать очевидное.



Доллар резко укрепился ко всем валютам. Более высокая инфляция будет подталкивать регулятора к более быстрому сокращению стимулов и повышению ставки. Если ранее предполагалось, что ставка не будет подниматься до конца 23 года, то новый прогноз подразумевает два повышения уже в 23 году. А ведь нельзя исключать, что растущая инфляция заставит регулятора еще раньше начать этот процесс. На пресс-конференции г-н Пауэлл дал понять, что инфляция может подняться выше нынешних прогнозов регулятора Разгром на рынке драгметаллов (см. внизу). Причина проста - появился намек на более ранее ужесточение ДКП от ФРС. Если в марте ФРС прогнозировала инфляцию на уровне 2.4% по итогам текущего года, то в среду этот прогноз был резко пересмотрен до 3.4% (). Шило в мешке не утаить и пришлось признать очевидное.Доллар резко укрепился ко всем валютам. Более высокая инфляция будет подталкивать регулятора к более быстрому сокращению стимулов и повышению ставки. Если ранее предполагалось, что ставка не будет подниматься до конца 23 года, то новый прогноз подразумевает два повышения уже в 23 году. А ведь нельзя исключать, что растущая инфляция заставит регулятора еще раньше начать этот процесс. На пресс-конференции г-н Пауэлл дал понять, что инфляция может подняться выше нынешних прогнозов регулятора На чём основано это движение?Вот, нашёл:

Доллар резко укрепился из-за того, что, вероятно , ставку начнут повышать не в 24-году, а в 23-м. Разрыв шаблона.

Причем, по прогнозам вероятность того, что оставят ставку на месте была 95% (задолго до принятия решения). Т.е. практически все были уверены, что ставку не поменяют. И вдруг такая движуха.

Где логика?! Долларукрепился из-за того, что,, ставку начнут повышать не в 24-году, а в 23-м.Разрыв шаблона.Причем, по прогнозам вероятность того, что оставят ставку на месте была 95% (задолго до принятия решения). Т.е. практически все были уверены, что ставку не поменяют. И вдруг такая движуха.Где логика?!

Да какая логика.Лохов разводят и гоняют оленей.Было уже перед пандемией, мол надо повышать ставку, очень долго мы заигрались в эпоху нулевой стоимости денег. Примерно две недели всё было красное. Даже Трамп расчехлился, мол что за паника?И тогда ФРС всех успокоила, мол печатать будем сколько унесёшь, ставка ноль будет лет 5.И потом с вумным видом заявили: вы видите как плохо когда рынки падают? Мы героически станком спасём всех. Не допустим великой депресии🙈А когда удвоили всё сырьё играми со станком и популизм, каждому чернокожему помощь выше чем средняя зряплата. Вдруг решили позаигрывать с пенсионными фондами, которые уже лет 30 открыто говорят, что Фрс грабит пенсионеров инфляцией.Мол ещё чуток поиграемся со станком и перестанем печатать. Так уже 13 лет. Всё равно что хронический алкоголик всю жизнь обещает жене и детям, что перестанет пить. Жена ушла, дети выросли, печень отказала, только соседи в лице Зрадио верят, что ставки повысят и когда-то будет как в 80-ххПо курсу гривна доллар. Думаю будет рост. Покупатели просыпаются.