RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7837783878397840>
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:42

  oleg49 написав:
  Вкладчик1234 написав:На чём основано это движение?

Вот, нашёл:
Разгром на рынке драгметаллов (см. внизу). Причина проста - появился намек на более ранее ужесточение ДКП от ФРС. Если в марте ФРС прогнозировала инфляцию на уровне 2.4% по итогам текущего года, то в среду этот прогноз был резко пересмотрен до 3.4% (https://t.me/markettwits/143069). Шило в мешке не утаить и пришлось признать очевидное.

Доллар резко укрепился ко всем валютам. Более высокая инфляция будет подталкивать регулятора к более быстрому сокращению стимулов и повышению ставки. Если ранее предполагалось, что ставка не будет подниматься до конца 23 года, то новый прогноз подразумевает два повышения уже в 23 году. А ведь нельзя исключать, что растущая инфляция заставит регулятора еще раньше начать этот процесс. На пресс-конференции г-н Пауэлл дал понять, что инфляция может подняться выше нынешних прогнозов регулятора

Доллар резко укрепился из-за того, что, вероятно, ставку начнут повышать не в 24-году, а в 23-м. :shock: Разрыв шаблона.
Причем, по прогнозам вероятность того, что оставят ставку на месте была 95% (задолго до принятия решения). Т.е. практически все были уверены, что ставку не поменяют. И вдруг такая движуха.
Где логика?!

Да какая логика.
Лохов разводят и гоняют оленей.
Было уже перед пандемией, мол надо повышать ставку, очень долго мы заигрались в эпоху нулевой стоимости денег. Примерно две недели всё было красное. Даже Трамп расчехлился, мол что за паника?
И тогда ФРС всех успокоила, мол печатать будем сколько унесёшь, ставка ноль будет лет 5.
И потом с вумным видом заявили: вы видите как плохо когда рынки падают? Мы героически станком спасём всех. Не допустим великой депресии🙈
А когда удвоили всё сырьё играми со станком и популизм, каждому чернокожему помощь выше чем средняя зряплата. Вдруг решили позаигрывать с пенсионными фондами, которые уже лет 30 открыто говорят, что Фрс грабит пенсионеров инфляцией.
Мол ещё чуток поиграемся со станком и перестанем печатать. Так уже 13 лет. Всё равно что хронический алкоголик всю жизнь обещает жене и детям, что перестанет пить. Жена ушла, дети выросли, печень отказала, только соседи в лице Зрадио верят, что ставки повысят и когда-то будет как в 80-хх :mrgreen:
По курсу гривна доллар. Думаю будет рост. Покупатели просыпаются.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11808
З нами з: 30.12.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:49

  Striker написав:
  sergia написав:На Газе все равно вечером невозможно даже 10 долляров купить. Постоянно ошибку выдает.

Не знаю насчёт 10 долларов, но чтобы купить на нормальную сумму нужно в Функции/Изменить лимит выставить лимит на валютообмен, по стандарту вроде 5к грн стоит.
п.с. откупил в Укргазе по 26.98 1/3 от всех сбережений (с начала года был полностью в грн).

Вчора в день не мав часу. Вечором зайти в додаток Укргазу було не можливо. Програма видавала помилку. Долар вночі подорожчав до євро. Може скоригуватись і до гривні. Але сьогодні наші будуть вимушені піднімати облікову ставку. Тому наступний аукціон ОВДП може бути набагато цікавіший для нерезів.
Шкода втрачати відсотки в Укргазі. Поки що буду спостерігати. Очікую сьогодні завтра помірний ріст із відновленням зміцнення гривні із наступного тижня.
Дії НБУ у вівторок зранку мені не зрозумілі. А вам?
Realist
 
Повідомлень: 1120
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1199 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:58

  Striker написав:
  UA написав:Сегодня заседание Правление НБУ по учетной ставке.
Какие прогнозы?

+1%.

+0.5%
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10671
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1369 раз.
Подякували: 3100 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:00

  UA написав:Сегодня заседание Правление НБУ по учетной ставке.
Какие прогнозы?

А зачём её менять?
На депосертификатах на хранении НБУ 160 ярдов гривен. Нацбанк откашливает комбанкам ведро денег просто так, чтобы банкам было где кормиться, когда они не кредитуют реальный сектор и лимиты покупки валюты перевыполнены.
Так вот 160 ярдов ютятся под 7.5 %, да именно под учётную ставку.
12 ярдов гривен в год Нбу дарит банкам с нашего кармана. Просто так
Минфин привлекает от 9.5 до 12.5%. Выходит учётная ставка носит рекомендационный характер.
Раньше Минфин не допускал отклонение больше чем на процент или полтора. Сейчас и 5 это не новость.
Так что Нбу оставит ставку, понижать пока нет смысла, он же типа обеспокоен инфляцией.
Повышать тоже нет смысла, зачем щедрее кормить банки, тем более давления на курс нет, Нацбанк борется с ревальвацией.
А если надо будет, то Минфин может ставку по Овгз и 15 или 20 влупить. Никакой законодательной или моральной привязки к учётной ставке НЕТ.
Итог. 99%, что ставку оставят, а слова подгонят под факт.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11808
З нами з: 30.12.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:09

  UA написав:Сегодня заседание Правление НБУ по учетной ставке.
Какие прогнозы?

+0,5%
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7489
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 2006 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:11

  Realist написав:
  Striker написав:
  sergia написав:На Газе все равно вечером невозможно даже 10 долляров купить. Постоянно ошибку выдает.

Не знаю насчёт 10 долларов, но чтобы купить на нормальную сумму нужно в Функции/Изменить лимит выставить лимит на валютообмен, по стандарту вроде 5к грн стоит.
п.с. откупил в Укргазе по 26.98 1/3 от всех сбережений (с начала года был полностью в грн).

Вчора в день не мав часу. Вечором зайти в додаток Укргазу було не можливо. Програма видавала помилку. Долар вночі подорожчав до євро. Може скоригуватись і до гривні. Але сьогодні наші будуть вимушені піднімати облікову ставку. Тому наступний аукціон ОВДП може бути набагато цікавіший для нерезів.
Шкода втрачати відсотки в Укргазі. Поки що буду спостерігати. Очікую сьогодні завтра помірний ріст із відновленням зміцнення гривні із наступного тижня.
Дії НБУ у вівторок зранку мені не зрозумілі. А вам?


ну пока "умеренный" рост - 27.20 на форексе
Юнекс-онлайн 27.17 - 27.25
kluychkooleg
 
Повідомлень: 949
З нами з: 30.12.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну, раз є вже прогнози +0,5(я теж так хотів написати) - тоді прогнозую, що "залишить ту саму"!

Тож, побачимо, сказав сліпий © :)

Всім гарного літнього дня! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 728
З нами з: 18.03.21
Подякував: 13 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:28

  somilitark написав:Мол ещё чуток поиграемся со станком и перестанем печатать. Так уже 13 лет. Всё равно что хронический алкоголик всю жизнь обещает жене и детям, что перестанет пить. Жена ушла, дети выросли, печень отказала, только соседи в лице Зрадио верят, что ставки повысят и когда-то будет как в 80-хх :mrgreen:


Как в 80-х не будет. Эту часть утверждения вы мне приписали, я такого никогда не говорил. Но повышение ставки с 0% до 2-3% - гарантированно будет. Если вы считаете, что это не поменяет ровном счетом ничего, то жестоко заблужаетесь. В 2015-м даже минимальное повышение ставки (с 0-0,25% од 0,25-0,5%) обвалило развивающиеся рынки. Для нас этот эффект "смазан", поскольку одновременно были проблемы и по-серьезнее, но это не значит, что его можно игнорировать. Посмотрите тут:

October 28, 2015
Currency Crises in Emerging Markets
https://www.cfr.org/backgrounder/curren ... ng-markets
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10222
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2210 раз.
Подякували: 4795 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Дії НБУ у вівторок зранку мені не зрозумілі. А вам?

Действовали как обычно.
В понедельник в конце сессии котировки сильно обвалились и торги начались много ниже официального курса. Т.е. отпускать ниже уже не имело смысла, по итогам торгов средневзвешенный и так получался слишком низким для затяжного тренда. При этом на рынке присутствовал изрядный излишек валюты, по предварительным данным около 90 млн. Вполне естественно, что НБУ вышел сразу и выкупил эти излишки. Ничего экстраординарного.
О том, что в конце сессии набегут покупатели, утром знать было невозможно. Там тоже не боги работают. Вариант, что иллюзия стабильности спровоцирует покупки наверняка рассматривался, но вариантов особых не было.
Да и отскок после затяжного падения не выглядит слишком нежелательным.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5857
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4174 раз.
Подякували: 12325 раз.
 
Профіль
31
14
28
2
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:38

  zРадио написав:Как в 80-х не будет. Эту часть утверждения вы мне приписали, я такого никогда не говорил. Но повышение ставки с 0% до 2-3% - гарантированно будет.

Когда гарантировано будет?
Через 50лет? :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 5691
З нами з: 19.07.08
Подякував: 950 раз.
Подякували: 1153 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7837783878397840>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2612, 2613, 2614
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26134 3587171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 00:03
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 752, 753, 754
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7531 1818931
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 чер, 2021 15:56
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 237614
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.