Вкладчик1234 написав:На чём основано это движение?
Вот, нашёл:
Разгром на рынке драгметаллов (см. внизу). Причина проста - появился намек на более ранее ужесточение ДКП от ФРС. Если в марте ФРС прогнозировала инфляцию на уровне 2.4% по итогам текущего года, то в среду этот прогноз был резко пересмотрен до 3.4% (https://t.me/markettwits/143069). Шило в мешке не утаить и пришлось признать очевидное.
Доллар резко укрепился ко всем валютам. Более высокая инфляция будет подталкивать регулятора к более быстрому сокращению стимулов и повышению ставки. Если ранее предполагалось, что ставка не будет подниматься до конца 23 года, то новый прогноз подразумевает два повышения уже в 23 году. А ведь нельзя исключать, что растущая инфляция заставит регулятора еще раньше начать этот процесс. На пресс-конференции г-н Пауэлл дал понять, что инфляция может подняться выше нынешних прогнозов регулятора
Доллар резко укрепился из-за того, что, вероятно, ставку начнут повышать не в 24-году, а в 23-м. Разрыв шаблона. Причем, по прогнозам вероятность того, что оставят ставку на месте была 95% (задолго до принятия решения). Т.е. практически все были уверены, что ставку не поменяют. И вдруг такая движуха. Где логика?!
Да какая логика. Лохов разводят и гоняют оленей. Было уже перед пандемией, мол надо повышать ставку, очень долго мы заигрались в эпоху нулевой стоимости денег. Примерно две недели всё было красное. Даже Трамп расчехлился, мол что за паника? И тогда ФРС всех успокоила, мол печатать будем сколько унесёшь, ставка ноль будет лет 5. И потом с вумным видом заявили: вы видите как плохо когда рынки падают? Мы героически станком спасём всех. Не допустим великой депресии🙈 А когда удвоили всё сырьё играми со станком и популизм, каждому чернокожему помощь выше чем средняя зряплата. Вдруг решили позаигрывать с пенсионными фондами, которые уже лет 30 открыто говорят, что Фрс грабит пенсионеров инфляцией. Мол ещё чуток поиграемся со станком и перестанем печатать. Так уже 13 лет. Всё равно что хронический алкоголик всю жизнь обещает жене и детям, что перестанет пить. Жена ушла, дети выросли, печень отказала, только соседи в лице Зрадио верят, что ставки повысят и когда-то будет как в 80-хх По курсу гривна доллар. Думаю будет рост. Покупатели просыпаются.
sergia написав:На Газе все равно вечером невозможно даже 10 долляров купить. Постоянно ошибку выдает.
Не знаю насчёт 10 долларов, но чтобы купить на нормальную сумму нужно в Функции/Изменить лимит выставить лимит на валютообмен, по стандарту вроде 5к грн стоит. п.с. откупил в Укргазе по 26.98 1/3 от всех сбережений (с начала года был полностью в грн).
Вчора в день не мав часу. Вечором зайти в додаток Укргазу було не можливо. Програма видавала помилку. Долар вночі подорожчав до євро. Може скоригуватись і до гривні. Але сьогодні наші будуть вимушені піднімати облікову ставку. Тому наступний аукціон ОВДП може бути набагато цікавіший для нерезів. Шкода втрачати відсотки в Укргазі. Поки що буду спостерігати. Очікую сьогодні завтра помірний ріст із відновленням зміцнення гривні із наступного тижня. Дії НБУ у вівторок зранку мені не зрозумілі. А вам?
UA написав:Сегодня заседание Правление НБУ по учетной ставке. Какие прогнозы?
А зачём её менять? На депосертификатах на хранении НБУ 160 ярдов гривен. Нацбанк откашливает комбанкам ведро денег просто так, чтобы банкам было где кормиться, когда они не кредитуют реальный сектор и лимиты покупки валюты перевыполнены. Так вот 160 ярдов ютятся под 7.5 %, да именно под учётную ставку. 12 ярдов гривен в год Нбу дарит банкам с нашего кармана. Просто так Минфин привлекает от 9.5 до 12.5%. Выходит учётная ставка носит рекомендационный характер. Раньше Минфин не допускал отклонение больше чем на процент или полтора. Сейчас и 5 это не новость. Так что Нбу оставит ставку, понижать пока нет смысла, он же типа обеспокоен инфляцией. Повышать тоже нет смысла, зачем щедрее кормить банки, тем более давления на курс нет, Нацбанк борется с ревальвацией. А если надо будет, то Минфин может ставку по Овгз и 15 или 20 влупить. Никакой законодательной или моральной привязки к учётной ставке НЕТ. Итог. 99%, что ставку оставят, а слова подгонят под факт.
sergia написав:На Газе все равно вечером невозможно даже 10 долляров купить. Постоянно ошибку выдает.
Не знаю насчёт 10 долларов, но чтобы купить на нормальную сумму нужно в Функции/Изменить лимит выставить лимит на валютообмен, по стандарту вроде 5к грн стоит. п.с. откупил в Укргазе по 26.98 1/3 от всех сбережений (с начала года был полностью в грн).
Вчора в день не мав часу. Вечором зайти в додаток Укргазу було не можливо. Програма видавала помилку. Долар вночі подорожчав до євро. Може скоригуватись і до гривні. Але сьогодні наші будуть вимушені піднімати облікову ставку. Тому наступний аукціон ОВДП може бути набагато цікавіший для нерезів. Шкода втрачати відсотки в Укргазі. Поки що буду спостерігати. Очікую сьогодні завтра помірний ріст із відновленням зміцнення гривні із наступного тижня. Дії НБУ у вівторок зранку мені не зрозумілі. А вам?
ну пока "умеренный" рост - 27.20 на форексе Юнекс-онлайн 27.17 - 27.25
somilitark написав:Мол ещё чуток поиграемся со станком и перестанем печатать. Так уже 13 лет. Всё равно что хронический алкоголик всю жизнь обещает жене и детям, что перестанет пить. Жена ушла, дети выросли, печень отказала, только соседи в лице Зрадио верят, что ставки повысят и когда-то будет как в 80-хх
Как в 80-х не будет. Эту часть утверждения вы мне приписали, я такого никогда не говорил. Но повышение ставки с 0% до 2-3% - гарантированно будет. Если вы считаете, что это не поменяет ровном счетом ничего, то жестоко заблужаетесь. В 2015-м даже минимальное повышение ставки (с 0-0,25% од 0,25-0,5%) обвалило развивающиеся рынки. Для нас этот эффект "смазан", поскольку одновременно были проблемы и по-серьезнее, но это не значит, что его можно игнорировать. Посмотрите тут:
Realist написав:Дії НБУ у вівторок зранку мені не зрозумілі. А вам?
Действовали как обычно. В понедельник в конце сессии котировки сильно обвалились и торги начались много ниже официального курса. Т.е. отпускать ниже уже не имело смысла, по итогам торгов средневзвешенный и так получался слишком низким для затяжного тренда. При этом на рынке присутствовал изрядный излишек валюты, по предварительным данным около 90 млн. Вполне естественно, что НБУ вышел сразу и выкупил эти излишки. Ничего экстраординарного. О том, что в конце сессии набегут покупатели, утром знать было невозможно. Там тоже не боги работают. Вариант, что иллюзия стабильности спровоцирует покупки наверняка рассматривался, но вариантов особых не было. Да и отскок после затяжного падения не выглядит слишком нежелательным.