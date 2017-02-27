somilitark написав:

Да какая логика.Лохов разводят и гоняют оленей.Было уже перед пандемией, мол надо повышать ставку, очень долго мы заигрались в эпоху нулевой стоимости денег. Примерно две недели всё было красное. Даже Трамп расчехлился, мол что за паника?И тогда ФРС всех успокоила, мол печатать будем сколько унесёшь, ставка ноль будет лет 5.И потом с вумным видом заявили: вы видите как плохо когда рынки падают? Мы героически станком спасём всех. Не допустим великой депресии🙈А когда удвоили всё сырьё играми со станком и популизм, каждому чернокожему помощь выше чем средняя зряплата. Вдруг решили позаигрывать с пенсионными фондами, которые уже лет 30 открыто говорят, что Фрс грабит пенсионеров инфляцией.Мол ещё чуток поиграемся со станком и перестанем печатать. Так уже 13 лет. Всё равно что хронический алкоголик всю жизнь обещает жене и детям, что перестанет пить. Жена ушла, дети выросли, печень отказала, только соседи в лице Зрадио верят, что ставки повысят и когда-то будет как в 80-ххПо курсу гривна доллар. Думаю будет рост. Покупатели просыпаются.