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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7837783878397840
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:39

  somilitark написав:Да какая логика.
Лохов разводят и гоняют оленей.
Было уже перед пандемией, мол надо повышать ставку, очень долго мы заигрались в эпоху нулевой стоимости денег. Примерно две недели всё было красное. Даже Трамп расчехлился, мол что за паника?
И тогда ФРС всех успокоила, мол печатать будем сколько унесёшь, ставка ноль будет лет 5.
И потом с вумным видом заявили: вы видите как плохо когда рынки падают? Мы героически станком спасём всех. Не допустим великой депресии🙈
А когда удвоили всё сырьё играми со станком и популизм, каждому чернокожему помощь выше чем средняя зряплата. Вдруг решили позаигрывать с пенсионными фондами, которые уже лет 30 открыто говорят, что Фрс грабит пенсионеров инфляцией.
Мол ещё чуток поиграемся со станком и перестанем печатать. Так уже 13 лет. Всё равно что хронический алкоголик всю жизнь обещает жене и детям, что перестанет пить. Жена ушла, дети выросли, печень отказала, только соседи в лице Зрадио верят, что ставки повысят и когда-то будет как в 80-хх :mrgreen:
По курсу гривна доллар. Думаю будет рост. Покупатели просыпаются.

Да, вся манипуляция для скупки драг. металлов большими дядями, льют виртуальный аналог, сейчас возникнет дефицит физики как год назад. Нефть и фонда уже растут, по сути, падают одни драг. металлы, больше ничего, еще и на тонком утреннем рынке продолжают давить и когда резервы SPDR даже выросли, во время таких обвала они всегда падают.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:43

У багатих своі клепки в голові


Вітаюсь совсіма.

Швейцарія
09:00 CHF Сальдо торгового баланса Швейцарии (май) 4,948B 3,773B
10:30 CHF Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке -0,75% -0,75%

Лишили негативну ставку сталою.

Це не нам з інфляцією 9,5% не чіпати ставку!

Я б повисив до 9%-10% як і писав раніше.

ВО

Хай щастить!
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:48

  UA написав:
  zРадио написав:Как в 80-х не будет. Эту часть утверждения вы мне приписали, я такого никогда не говорил. Но повышение ставки с 0% до 2-3% - гарантированно будет.

Когда гарантировано будет?
Через 50лет? :mrgreen:


С декабря 2015-го по декабрь 2018-го ставка выросла с 0-0,25% до 2,25-2,5%. Не вижу здесь места для колкостей)

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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:54

Настало время окуенных историй о миллиардах долларов в матрасах пересичных

Под матрасами украинцев около $ 50 млрд, пришло время их достать — автор закона об амнистии капиталов
https://ukrrudprom.ua/digest/Pod_matras ... ostat.html
zРадио
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  #<1 ... 7837783878397840
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