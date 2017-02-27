somilitark написав:Да какая логика. Лохов разводят и гоняют оленей. Было уже перед пандемией, мол надо повышать ставку, очень долго мы заигрались в эпоху нулевой стоимости денег. Примерно две недели всё было красное. Даже Трамп расчехлился, мол что за паника? И тогда ФРС всех успокоила, мол печатать будем сколько унесёшь, ставка ноль будет лет 5. И потом с вумным видом заявили: вы видите как плохо когда рынки падают? Мы героически станком спасём всех. Не допустим великой депресии🙈 А когда удвоили всё сырьё играми со станком и популизм, каждому чернокожему помощь выше чем средняя зряплата. Вдруг решили позаигрывать с пенсионными фондами, которые уже лет 30 открыто говорят, что Фрс грабит пенсионеров инфляцией. Мол ещё чуток поиграемся со станком и перестанем печатать. Так уже 13 лет. Всё равно что хронический алкоголик всю жизнь обещает жене и детям, что перестанет пить. Жена ушла, дети выросли, печень отказала, только соседи в лице Зрадио верят, что ставки повысят и когда-то будет как в 80-хх По курсу гривна доллар. Думаю будет рост. Покупатели просыпаются.
Да, вся манипуляция для скупки драг. металлов большими дядями, льют виртуальный аналог, сейчас возникнет дефицит физики как год назад. Нефть и фонда уже растут, по сути, падают одни драг. металлы, больше ничего, еще и на тонком утреннем рынке продолжают давить и когда резервы SPDR даже выросли, во время таких обвала они всегда падают.