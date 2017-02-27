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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 чер, 2021 09:43
У багатих своі клепки в голові
Вітаюсь совсіма.
Швейцарія
09:00 CHF Сальдо торгового баланса Швейцарии (май) 4,948B 3,773B
10:30 CHF Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке -0,75% -0,75%
Лишили негативну ставку сталою.
Це не нам з інфляцією 9,5% не чіпати ставку!
Я б повисив до 9%-10% як і писав раніше.
ВО
Хай щастить!
Додано: Чет 17 чер, 2021 09:48
С декабря 2015-го по декабрь 2018-го ставка выросла с 0-0,25% до 2,25-2,5%. Не вижу здесь места для колкостей)
Додано: Чет 17 чер, 2021 09:54
Настало время окуенных историй о миллиардах долларов в матрасах пересичных
Под матрасами украинцев около $ 50 млрд, пришло время их достать — автор закона об амнистии капиталов
Додано: Чет 17 чер, 2021 10:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Користуємось моментом і обмінюємо зелену макулатуру на австралійський чи новозеландський долар! Протягом місяця прознозую щонайменше +1%
Додано: Чет 17 чер, 2021 10:36
А мы не развивающиеся рынки.
Мы что-то особенное.
У нас нет фондового рынка.
У нас жалкие 4 ярда долларов нерезидентов в Овгз, хотя никто не понимает кто эти мифические нерезы, очень может там пасутся наши народные и заслуженные олигархи.
У нас чуть ли не 10% ВВП это переводы заробитчан, половина нашего экспорта это примитивная жрачка, собранная с полей. Что может случится с пшеницей вообще без добавленной стоимости в мировом понимании? Когда например берут метал и пластмассу и выпускают авто в 10 раз дороже, если сравнивать с затраченным на ресурсы?
Человечеству же надо будет варить пиво из ячменя, готовить свои мюсли из нашей пшеницы, гнать свой биоэтанол из нашей кукурузы. Брать наш металл и руду, ведь сталеварам в Питсбурге не получится платить 10 кило грн в месяц.
Без нас они не смогут...
Так кто мы? Пещерная экономика? Можно так сказать? Думаю никто не обидется на правду?)
Так что там обваливается у развивающихся рынков это их проблемы, мы пещерная экономика и у нас нечего обваливать. Ниже опустимся только тогда, когда мировой уклад вернётся в 17-й век😀
Да и повышение ставок это уже не смешной юмор, а настоящее петросянство, кто ещё верит в этот бред, тот обязан уже повзрослеть. Амеры откажутся от хронического дефицита бюджета в 40% или постоянно более чем от дефицита в 10% ВВП?
Станок всё решает, неокрепшие умы будут кормить хоть пришельцами, лишь бы верили ФРС и не задавали лишних вопросов. С умным видом кормя завтраками "когда-то потом это я обязательно сделаю".
Смотри на смысл и на мотивы(современное кому выгодно), а не на сладкие слова и циничную брехню.
Вспомните меня через 20 лет, амеры будут идти по пути Японии, хотя будут убеждать всех что они белые и пушистые и вот вот завяжут с этими пагубными и вредными привычками.
Живите сегодня и не верьте разводилам. За кордоном обманывают всех, как слепых котят не хуже наших из юзовок. Оставь надежду всяк сюда входящий(с).
Додано: Чет 17 чер, 2021 10:43
Додано: Чет 17 чер, 2021 10:44
Доллар резко подорожал: рынку не понравились перспективы ужесточения монетарной политики даже в отдаленной перспективе. Обновленный медианный прогноз членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) предполагает два повышения ставки к концу 2023 года
Аналитики начинают менять свое отношение к доллару, заявляя о дальнейшем усилении после вчерашнего решения ФРС
Доллар продолжил расти в четверг после того, как Федеральная резервная система США удивила рынки, просигнализировав о повышении процентных ставок и прекращении экстренной покупки облигаций в более ранние сроки, чем ожидалось до совещания.
В среду официальные лица ФРС спроектировали ускоренный график повышения ставок, начали переговоры о том, как положить конец экстренной покупке облигаций, и заявили, что пандемия COVID-19 больше не является основным препятствием для торговли в США.
Большинство из 11 чиновников ФРС запланировали как минимум два повышения ставок на четверть пункта в 2023 году, добавив в своем заявлении, что они пока будут сохранять ультра-мягкую политику, чтобы стимулировать восстановление рынка труда.
Доходность казначейских облигаций США выросла максимально с начала марта, тогда как акции упали.
После того, как в среду был зафиксирован самый большой дневной прирост с марта 2020 года, доллар стабилизировался во время азиатской сессии четверга и продолжил рост при открытии европейских рынков.
В 07.20 по Гринвичу индекс доллара вырос на 0,2% с начала дня до 91,613, самого высокого уровня за два месяца. Евро упал по отношению к доллару, при этом в моменте курс достигал двухмесячного минимума в 1,1951 доллара.
Додано: Чет 17 чер, 2021 10:45
Додано: Чет 17 чер, 2021 10:50
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