Додано: Чет 17 чер, 2021 10:36

zРадио написав: somilitark написав: Мол ещё чуток поиграемся со станком и перестанем печатать. Так уже 13 лет. Всё равно что хронический алкоголик всю жизнь обещает жене и детям, что перестанет пить. Жена ушла, дети выросли, печень отказала, только соседи в лице Зрадио верят, что ставки повысят и когда-то будет как в 80-хх

Мол ещё чуток поиграемся со станком и перестанем печатать. Так уже 13 лет. Всё равно что хронический алкоголик всю жизнь обещает жене и детям, что перестанет пить. Жена ушла, дети выросли, печень отказала, только соседи в лице Зрадио верят, что ставки повысят и когда-то будет как в 80-хх



Как в 80-х не будет. Эту часть утверждения вы мне приписали, я такого никогда не говорил. Но повышение ставки с 0% до 2-3% - гарантированно будет. Если вы считаете, что это не поменяет ровном счетом ничего, то жестоко заблужаетесь. В 2015-м даже минимальное повышение ставки (с 0-0,25% од 0,25-0,5%) обвалило развивающиеся рынки. Для нас этот эффект "смазан", поскольку одновременно были проблемы и по-серьезнее, но это не значит, что его можно игнорировать. Посмотрите тут:



October 28, 2015

Currency Crises in Emerging Markets

https://www.cfr.org/backgrounder/curren ... ng-markets Как в 80-х не будет. Эту часть утверждения вы мне приписали, я такого никогда не говорил. Но повышение ставки с 0% до 2-3% - гарантированно будет. Если вы считаете, что это не поменяет ровном счетом ничего, то жестоко заблужаетесь. В 2015-м даже минимальное повышение ставки (с 0-0,25% од 0,25-0,5%) обвалило развивающиеся рынки. Для нас этот эффект "смазан", поскольку одновременно были проблемы и по-серьезнее, но это не значит, что его можно игнорировать. Посмотрите тут:

А мы не развивающиеся рынки.Мы что-то особенное.У нас нет фондового рынка.У нас жалкие 4 ярда долларов нерезидентов в Овгз, хотя никто не понимает кто эти мифические нерезы, очень может там пасутся наши народные и заслуженные олигархи.У нас чуть ли не 10% ВВП это переводы заробитчан, половина нашего экспорта это примитивная жрачка, собранная с полей. Что может случится с пшеницей вообще без добавленной стоимости в мировом понимании? Когда например берут метал и пластмассу и выпускают авто в 10 раз дороже, если сравнивать с затраченным на ресурсы?Человечеству же надо будет варить пиво из ячменя, готовить свои мюсли из нашей пшеницы, гнать свой биоэтанол из нашей кукурузы. Брать наш металл и руду, ведь сталеварам в Питсбурге не получится платить 10 кило грн в месяц.Без нас они не смогут...Так кто мы? Пещерная экономика? Можно так сказать? Думаю никто не обидется на правду?)Так что там обваливается у развивающихся рынков это их проблемы, мы пещерная экономика и у нас нечего обваливать. Ниже опустимся только тогда, когда мировой уклад вернётся в 17-й век😀Да и повышение ставок это уже не смешной юмор, а настоящее петросянство, кто ещё верит в этот бред, тот обязан уже повзрослеть. Амеры откажутся от хронического дефицита бюджета в 40% или постоянно более чем от дефицита в 10% ВВП?Станок всё решает, неокрепшие умы будут кормить хоть пришельцами, лишь бы верили ФРС и не задавали лишних вопросов. С умным видом кормя завтраками "когда-то потом это я обязательно сделаю".Смотри на смысл и на мотивы(современное кому выгодно), а не на сладкие слова и циничную брехню.Вспомните меня через 20 лет, амеры будут идти по пути Японии, хотя будут убеждать всех что они белые и пушистые и вот вот завяжут с этими пагубными и вредными привычками.Живите сегодня и не верьте разводилам. За кордоном обманывают всех, как слепых котят не хуже наших из юзовок. Оставь надежду всяк сюда входящий(с).