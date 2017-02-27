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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7838783978407841
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:05

Інфляція в Європі


Вітаюсь совсіма.

12:00 EUR Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,2% 0,2% 0,5%
12:00 EUR Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 1,0% 0,9% 0,7%
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 2,0% 2,0% 1,6%
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,3% 0,3% 0,6%

Нам би таке!

Цікаво що ще про свого "гвинтокрила" через 25 хвилин видадуть!

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.06.2021....................27,1681
Доллар прибавил 14 копеек.

МКГ*............7.0541............7.0546...........+0.006%

Реагируя на резкий рост доллара в мире, открылись на 4.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе бодро выросли на 2.5 копейки и взяли небольшую паузу. После этого, замедлив темп, выросли на 1.5 копейки, после чего уравновесились. Около 11-30 развернулись и стали осторожно спускаться. За полчаса опустились на 1.5 копейки.
В мире доллар очень существенно вырос вчера вечером, ночь простоял спокойно, а утром возобновил рост. На данный момент достигнут максимум с середины апреля.
Справочный курс встретили котировками 27.1550 - 27.1750, что на 2.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Достаточно весомые расходы казначейства были компенсированы ростом объема суточных сертификатов.

Во вторник объем МБ подскочил с 390.5 до 643.2 млн. Чистый спрос составил около 550 млн. Клиентское предложение также существенно увеличилось и превысило скромно увеличившийся спрос на сумму, близкую к объему интервенции НБУ. Вчера этот объем, вычисленный по анализу ликвидности, показался мне великоватым, но обороты и соотношение клиентских операций его подтверждают. Необходимость интервенции теперь также не вызывает сомнения.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:28

Что-то не растет каменный цветок. Хоть сливай купленное вчера.
kluychkooleg
 
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