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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78397840784178427843>
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:05

Інфляція в Європі


Вітаюсь совсіма.

12:00 EUR Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,2% 0,2% 0,5%
12:00 EUR Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 1,0% 0,9% 0,7%
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 2,0% 2,0% 1,6%
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,3% 0,3% 0,6%

Нам би таке!

Цікаво що ще про свого "гвинтокрила" через 25 хвилин видадуть!

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.06.2021....................27,1681
Доллар прибавил 14 копеек.

МКГ*............7.0541............7.0546...........+0.006%

Реагируя на резкий рост доллара в мире, открылись на 4.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе бодро выросли на 2.5 копейки и взяли небольшую паузу. После этого, замедлив темп, выросли на 1.5 копейки, после чего уравновесились. Около 11-30 развернулись и стали осторожно спускаться. За полчаса опустились на 1.5 копейки.
В мире доллар очень существенно вырос вчера вечером, ночь простоял спокойно, а утром возобновил рост. На данный момент достигнут максимум с середины апреля.
Справочный курс встретили котировками 27.1550 - 27.1750, что на 2.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Достаточно весомые расходы казначейства были компенсированы ростом объема суточных сертификатов.

Во вторник объем МБ подскочил с 390.5 до 643.2 млн. Чистый спрос составил около 550 млн. Клиентское предложение также существенно увеличилось и превысило скромно увеличившийся спрос на сумму, близкую к объему интервенции НБУ. Вчера этот объем, вычисленный по анализу ликвидности, показался мне великоватым, но обороты и соотношение клиентских операций его подтверждают. Необходимость интервенции теперь также не вызывает сомнения.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:28

Что-то не растет каменный цветок. Хоть сливай купленное вчера.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Во вторник объем МБ подскочил с 390.5 до 643.2 млн. Чистый спрос составил около 550 млн. Клиентское предложение также существенно увеличилось и превысило скромно увеличившийся спрос на сумму, близкую к объему интервенции НБУ. Вчера этот объем, вычисленный по анализу ликвидности, показался мне великоватым, но обороты и соотношение клиентских операций его подтверждают. Необходимость интервенции теперь также не вызывает сомнения.


Не пойму, эти все выводы к какому дню относятся? Если ко вторнику, так мы уже знаем, что интервенция была и к чему она привела. Почему тогда вывод выглядит так, как будто прогноз на будущее?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Теж не вірю у підвищення ставки. Інформаційний фон для того, щоб оленям "надійного" долара впарити. Та й жив же якось світ і при 5% :)
А не підвищуватимуть ось чому: при цілком спекулятивному зміцненні долара падають ціни на акції, сировину і т.п. Відповідно, знижується й складові чинники інфляції. Тоді й потреба у піднятті ставки відпадає. Крім цього, після сплеску інфляції в цьому році наступного року ціни навряд чи сильно ще зростуть. Отак США "витягує" світ з "кризи", обмінюючи зелені папірці на цілком реальні товари. А колоніальні дурні ще й радіють падінню своїх валют, бо ж їх товар тоді дешевше можна продати
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:38

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:42

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:44

Пресбрифінг НБУ щодо перегляду облікової ставки

вже за годину

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:47

Ось Вам відповідь Європи


Вітаюсь совсіма.

12:30 EUR Программа LTRO ЕЦБ 109,8B 330,5B

Як на мене Євро поверне своє!

Ну щож, наразі ще саме цікаве попереду, о 14:00 ми зі своєю ставкою :idea:

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitalian

Вы уже прикупили валюты или нервы стальные?
Investor_K
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