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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7840784178427843>
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:53

Юнекс онлайн чудит сегодня не по-детски. Сейчас 27.16 - 27.19
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 17 чер, 2021 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:53

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

12:30 EUR Программа LTRO ЕЦБ 109,8B 330,5B

Як на мене Євро поверне своє!

Ну щож, наразі ще саме цікаве попереду, о 14:00 ми зі своєю ставкою :idea:

ВО

Хай щастить!

Вiтаю. Який Ваш прогноз на червень-серпень 2021 р. щодо курсу гривня/доллар в залежностi от сьогоднiшнього рiшення НБУ по облiковiй ставцi?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:01

  fin написав:Думаю, что в июле увидим 26,5. К этому все складывается.

Але, все одно, Ви не хотіли ризикувати/чекати і закупились по 27,00 :wink:

п.с.
Не знаю, як 26,5 - а от 26,6 - має бути! :)
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:09

  GDV29 написав:Вiтаю. Який Ваш прогноз на червень-серпень 2021 р. щодо курсу гривня/доллар в залежностi от сьогоднiшнього рiшення НБУ по облiковiй ставцi?


Вітаю, GDV29.

Вибачте, я ніколи не даю прогнозів.

Я раджу про деякі дії виходячи з поточного стану справ :oops:

Таке десь по вівторках відбувається щотижня, якщо мені щось не завадить. :idea:

Шукайте пости з назвою - Середньорічна зважена.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 17 чер, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уважаемые форумчане, подскажите "экономику" (как влияет) на курс доллар/гривна в зависмомости от понижения/повышения/либо без изменений учетной ставки НБУ?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:25

  GDV29 написав:Уважаемые форумчане, подскажите "экономику" (как влияет) на курс доллар/гривна в зависмомости от понижения/повышения/либо без изменений учетной ставки НБУ?


Вітаю, GDV29.

А що тут розповідати, ось самі дивіться:

росіяни підняли свою ставку на пів відсотка, що маємо на моменті -

USD/RUB -0,11% EUR/RUB -0,61% EUR/USD -0,49%.

Доляр у світі росте по відношенню до всього, а ось до рубля падає! Чи не так?

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:27

s0v7a
Дуже Дякую. Хай щастить!
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

рейхсрупия на жиже, в основном, стоит, и даже укрепляется.
+ на внешнем векторе к самоизоляции.

наши, думаю, на полшишечки: +0,5% подымут
не видно поводов гнать сейчас ставку вверх.
с овгз и так норм процесс идет, ИПЦ на лето припадет и т.д.
баксо-укрепляж - ниочем, игра по плейбуку: ап-даун
реакция нашего МБ сегодня где-то в треть мирового суточного роста (см. также индекс гринвни от Сибирит) говорит о том, что с гришей пока все ок.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:58

  Успіх написав:
  fin написав:Думаю, что в июле увидим 26,5. К этому все складывается.

Але, все одно, Ви не хотіли ризикувати/чекати і закупились по 27,00 :wink:

п.с.
Не знаю, як 26,5 - а от 26,6 - має бути! :)
Дело не в риске. Мне нужен был курс 27. Не меньше и не больше. Если будет даже 25, то я ничего не потеряю.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:00

  GDV29 написав:Уважаемые форумчане, подскажите "экономику" (как влияет) на курс доллар/гривна в зависмомости от понижения/повышения/либо без изменений учетной ставки НБУ?

Очень кратко - есть свои плюсы и минусы (их много, но я только в самых общих чертах, важных для пересічних):
Плюс: при повышении учетной ставки деньги становятся дороже и поток свободной гривни на МБ становится меньше и, соответсвевнно, скорость девальвации нацвалюты уменьшается. Этот метод использовался в 2014..2016г.г. и поэтому падение гривни всего в 3 раза.
Минус: при повышении учетной ставки деньги становятся дороже и, соответственно, банкам приходится увеличивать кредитные ставки. Поскольку деньги - кровь экономики, ухудшение условий кредитования резко снижает скорость развития реального сектора, что со временем обуславливает снижение сборов налогов.
Этот инструмент действенный, главное - пользоваться им с умом и в правильный момент.
p_vovk74
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