|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 чер, 2021 11:53
Юнекс онлайн чудит сегодня не по-детски. Сейчас 27.16 - 27.19
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 17 чер, 2021 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 чер, 2021 11:53
Вiтаю. Який Ваш прогноз на червень-серпень 2021 р. щодо курсу гривня/доллар в залежностi от сьогоднiшнього рiшення НБУ по облiковiй ставцi?
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:01
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:09
Вітаю, GDV29.
Вибачте, я ніколи не даю прогнозів.
Я раджу про деякі дії виходячи з поточного стану справ
Таке десь по вівторках відбувається щотижня, якщо мені щось не завадить.
Шукайте пости з назвою - Середньорічна зважена.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 17 чер, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уважаемые форумчане, подскажите "экономику" (как влияет) на курс доллар/гривна в зависмомости от понижения/повышения/либо без изменений учетной ставки НБУ?
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:25
Вітаю, GDV29.
А що тут розповідати, ось самі дивіться:
росіяни підняли свою ставку на пів відсотка, що маємо на моменті -
USD/RUB -0,11% EUR/RUB -0,61% EUR/USD -0,49%.
Доляр у світі росте по відношенню до всього, а ось до рубля падає! Чи не так?
ВО
Хай щастить!
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
рейхсрупия на жиже, в основном, стоит, и даже укрепляется.
+ на внешнем векторе к самоизоляции.
наши, думаю, на полшишечки: +0,5% подымут
не видно поводов гнать сейчас ставку вверх.
с овгз и так норм процесс идет, ИПЦ на лето припадет и т.д.
баксо-укрепляж - ниочем, игра по плейбуку: ап-даун
реакция нашего МБ сегодня где-то в треть мирового суточного роста (см. также индекс гринвни от Сибирит) говорит о том, что с гришей пока все ок.
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:58
Дело не в риске. Мне нужен был курс 27. Не меньше и не больше. Если будет даже 25, то я ничего не потеряю.
Додано: Чет 17 чер, 2021 13:00
Очень кратко - есть свои плюсы и минусы (их много, но я только в самых общих чертах, важных для пересічних):
Плюс: при повышении учетной ставки деньги становятся дороже и поток свободной гривни на МБ становится меньше и, соответсвевнно, скорость девальвации нацвалюты уменьшается. Этот метод использовался в 2014..2016г.г. и поэтому падение гривни всего в 3 раза.
Минус: при повышении учетной ставки деньги становятся дороже и, соответственно, банкам приходится увеличивать кредитные ставки. Поскольку деньги - кровь экономики, ухудшение условий кредитования резко снижает скорость развития реального сектора, что со временем обуславливает снижение сборов налогов.
Этот инструмент действенный, главное - пользоваться им с умом и в правильный момент.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|