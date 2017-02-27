Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 чер, 2021 13:02
Хай щастить! Вітаюсь совсіма. 14:00 UAH Объявление о процентной ставке 7,50% 7,50% 7,50% ВО PS Поганою метлою гнати! Оце завдяки цим йолопам інфляція буде нас всіх обирати, на їх погляд, тільки ще пів року!!! Хто мені мої додаткові втрати за цей період поверне? Пішов я в куток психологічного розвантаження когось кігтями подряпою! Мяу...
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s0v7a
в Чет 17 чер, 2021 13:08, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:02
Видимо ставку не подняли - МБ вверх на пару коп после обеденного застоя
kluychkooleg
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:05
p_vovk74 Спасибо! Шикарно доступно разложено!
GDV29
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:05
Ставку оставили неизменной - 7,5%.
Межбанк отреагировал прыжком вверх.
Искатель
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:06
s0v7a
Я даже знаю, откуда они это знают
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-75 kluychkooleg написав:
Не пойму, эти все выводы к какому дню относятся?
Ко вторнику. Факт интервенции известен, а по поводу объема были сомнения. Это влияет на оценку целесообразности уже известных действий НБУ.
Сибарит
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:08
Искатель написав:
Ставку оставили неизменной - 7,5%.
Межбанк отреагировал прыжком вверх.
Как думаете, как это повлияет на курс гривна/доллар до сентября 2021 г?
GDV29
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:15
GDV29 написав: Искатель написав:
Ставку оставили неизменной - 7,5%.
Межбанк отреагировал прыжком вверх.
Как думаете, как это повлияет на курс гривна/доллар до сентября 2021 г?
Вы задаете вопросы, не которые вам никто не ответит, так как факторов миллион и предугадать их не может никто.
А, если кто и наберется смелости ответить, то совсем не факт, что так оно и будет.
kluychkooleg
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:21
НБУ зберіг обліковку на старому рівні 7.5%
із понеділка гривня укріплюється
greenozon
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:22
GDV29 написав:
Искатель написав: Ставку оставили неизменной - 7,5%. Межбанк отреагировал прыжком вверх. Как думаете, как это повлияет на курс гривна/доллар до сентября 2021 г?
Мне кажется что нет, сильно короткий промежуток. В большей степени может отыграть падение безработицы (в наших реалиях это вакцинация->выезд на заработки в условную Польшу->переводы денег оставшимся дома родственникам). Будет болтаться в интервале 26.5 - 27.5
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kianushkolosov
в Чет 17 чер, 2021 13:25, всього редагувалось 3 разів.
kianushkolosov
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:23
fin написав: Успіх написав: fin написав:
Думаю, что в июле увидим 26,5. К этому все складывается.
Але, все одно, Ви не хотіли ризикувати/чекати і закупились по 27,00
п.с.
Не знаю, як 26,
5
- а от 26,
6
- має бути!
Дело не в риске. Мне нужен был курс 27. Не меньше и не больше.
Если будет даже 25, то я ничего не потеряю
.
...але, нічого вже й не виграєте
Успіх
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