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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7841784278437844>
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:02

Росіяни уже знають ставку 0_0


Вітаюсь совсіма.

14:00 UAH Объявление о процентной ставке 7,50% 7,50% 7,50%

ВО

PS
Поганою метлою гнати!

Оце завдяки цим йолопам інфляція буде нас всіх обирати, на їх погляд, тільки ще пів року!!! Хто мені мої додаткові втрати за цей період поверне?

Пішов я в куток психологічного розвантаження когось кігтями подряпою!

Мяу...

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 17 чер, 2021 13:08, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:02

Видимо ставку не подняли - МБ вверх на пару коп после обеденного застоя
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:05

p_vovk74
Спасибо! Шикарно доступно разложено!
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:05

Ставку оставили неизменной - 7,5%.
Межбанк отреагировал прыжком вверх.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:06

s0v7a
Я даже знаю, откуда они это знают :-)
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-75
  kluychkooleg написав:Не пойму, эти все выводы к какому дню относятся?

Ко вторнику. Факт интервенции известен, а по поводу объема были сомнения. Это влияет на оценку целесообразности уже известных действий НБУ.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:08

  Искатель написав:Ставку оставили неизменной - 7,5%.
Межбанк отреагировал прыжком вверх.

Как думаете, как это повлияет на курс гривна/доллар до сентября 2021 г?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:15

  GDV29 написав:
  Искатель написав:Ставку оставили неизменной - 7,5%.
Межбанк отреагировал прыжком вверх.

Как думаете, как это повлияет на курс гривна/доллар до сентября 2021 г?


Вы задаете вопросы, не которые вам никто не ответит, так как факторов миллион и предугадать их не может никто.
А, если кто и наберется смелости ответить, то совсем не факт, что так оно и будет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:21

НБУ зберіг обліковку на старому рівні 7.5%
із понеділка гривня укріплюється
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

GDV29 написав:
Искатель написав:
Ставку оставили неизменной - 7,5%.
Межбанк отреагировал прыжком вверх.

Как думаете, как это повлияет на курс гривна/доллар до сентября 2021 г?
Мне кажется что нет, сильно короткий промежуток. В большей степени может отыграть падение безработицы (в наших реалиях это вакцинация->выезд на заработки в условную Польшу->переводы денег оставшимся дома родственникам). Будет болтаться в интервале 26.5 - 27.5
Востаннє редагувалось kianushkolosov в Чет 17 чер, 2021 13:25, всього редагувалось 3 разів.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:23

:oops:
  fin написав:
  Успіх написав:
  fin написав:Думаю, что в июле увидим 26,5. К этому все складывается.

Але, все одно, Ви не хотіли ризикувати/чекати і закупились по 27,00 :wink:

п.с.
Не знаю, як 26,5 - а от 26,6 - має бути! :)
Дело не в риске. Мне нужен был курс 27. Не меньше и не больше. Если будет даже 25, то я ничего не потеряю.

...але, нічого вже й не виграєте :roll:
Успіх
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