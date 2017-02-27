|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 чер, 2021 13:27
GDV29 написав: Искатель написав:
Ставку оставили неизменной - 7,5%.
Межбанк отреагировал прыжком вверх.
Как думаете, как это повлияет на курс гривна/доллар до сентября 2021 г?
То, что ставку оставили, негатив для гривны.
Походу, Нацбанк это понимает, потому что уже вышел с продажей по 27,21.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4795
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 730 раз.
- Подякували: 3125 раз.
-
- Профіль
-
4
6
1
Додано: Чет 17 чер, 2021 13:29
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:28
Валютный рынок в контексте ДС
Успіх написав:
Ну, раз є вже прогнози +0,5(я теж так хотів написати) - тоді прогнозую, що "залишить ту саму"!
Тож, побачимо, сказав сліпий ©
Всім гарного літнього дня!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 737
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 чер, 2021 13:32
Успіх написав:
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:28
Валютный рынок в контексте ДС
Успіх написав:
Ну, раз є вже прогнози +0,5(я теж так хотів написати) - тоді прогнозую, що "залишить ту саму"!
Тож, побачимо, сказав сліпий
Всім гарного літнього дня!
Хвалиться можно точным прогнозом, а не гаданием на кофейной гуще, даже если совпало.
-
alter
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 17 чер, 2021 13:33
Искатель написав: GDV29 написав: Искатель написав:
Ставку оставили неизменной - 7,5%.
Межбанк отреагировал прыжком вверх.
Как думаете, как это повлияет на курс гривна/доллар до сентября 2021 г?
То, что ставку оставили, негатив для гривны.
Походу, Нацбанк это понимает, потому что уже вышел с продажей по 27,21.
Вітаюсь совсіма.
Отож бо! Ловіть вже гривню більше 27,20.
Лепше б підняли ставку, а разом й військовий податок, тоді б зрозуміло куди пішли ті додаткові стягнення, а так інфляція стягне і розмаже незрозуміло куди.
Та ні, зрозуміло, в кармани експортерам в додаток до надвисоких цін на наш експорт.
От як це не назвати корупцією в найвисших ешелонах влади???
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a
в Чет 17 чер, 2021 13:43, всього редагувалось 2 разів.
-
s0v7a
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 1666
- З нами з: 16.10.08
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
10
Додано: Чет 17 чер, 2021 13:36
greenozon написав:
НБУ зберіг обліковку на старому рівні 7.5%
із понеділка гривня укріплюється
в этот день, о котором ты пишешь, выходной
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 825
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 чер, 2021 13:40
Искатель написав: GDV29 написав: Искатель написав:
Ставку оставили неизменной - 7,5%.
Межбанк отреагировал прыжком вверх.
Как думаете, как это повлияет на курс гривна/доллар до сентября 2021 г?
То, что ставку оставили, негатив для гривны.
Походу, Нацбанк это понимает, потому что уже вышел с продажей по 27,21.
То-то смотрю - рванули вверх и тут же отскочили. Вот и пойми чего НБУ на самом деле хочет - сдержать резкое движение или снова вернуть на 27, где уже будет откупать.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 955
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 чер, 2021 13:44
alter написав:
даже если совпало
Ну от через такі речі - я все менше даю прогнозів і вже НЕ приймаю участь на гілці "Прогноз курсу долара"(де займав 1-2-3місця)
Бо, потім все одно скажуть "пощастило", "співпало" і т.д.
А я вже не раз тут писав, що в різних речах, періодично, БАЧУ ТОЧНІ події/цифри!
Але, не зважайте... забудьте....
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 737
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 чер, 2021 14:01
Успіх написав:Ну от через такі речі - я все менше даю прогнозів і вже НЕ приймаю участь на гілці "Прогноз курсу долара"(де займав 1-2-3місця).
Я помню эти «прогнозы». Дождаться, пока все озвучат свои цифры, и выставить свою на границе диапазона. Это не прогноз, это гадание. На удачу.
-
alter
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 17 чер, 2021 14:33
alter написав:
Успіх написав:Ну от через такі речі - я все менше даю прогнозів і вже НЕ приймаю участь на гілці "Прогноз курсу долара"(де займав 1-2-3місця).
Я помню эти «прогнозы». Дождаться, пока все озвучат свои цифры, и выставить свою на границе диапазона. Это не прогноз, это гадание. На удачу.
Ви сплутали мене з Чаєм, чи ще з кимось!
А Фейслес - може підтвердити, що Я ОДИН, давав зразу ДВА прогнози - на середину місяця і на кінець, навідміну від інших учасників, які давали лише 1 прогноз!!!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 737
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7536
|1819312
|
Чет 17 чер, 2021 13:20
ЛОБ
|
|26139
|3588080
|
|
|942
|237699
|
|