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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7841784278437844
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:27

  GDV29 написав:
  Искатель написав:Ставку оставили неизменной - 7,5%.
Межбанк отреагировал прыжком вверх.

Как думаете, как это повлияет на курс гривна/доллар до сентября 2021 г?


То, что ставку оставили, негатив для гривны.
Походу, Нацбанк это понимает, потому что уже вышел с продажей по 27,21.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:29

Ну я ж кажу - що таке часто трапляється зі мною!

Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:28
  Успіх написав:Ну, раз є вже прогнози +0,5(я теж так хотів написати) - тоді прогнозую, що "залишить ту саму"!

Тож, побачимо, сказав сліпий © :)

Всім гарного літнього дня! :D

Валютный рынок в контексте ДС
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Успіх написав:Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:28
  Успіх написав:Ну, раз є вже прогнози +0,5(я теж так хотів написати) - тоді прогнозую, що "залишить ту саму"!

Тож, побачимо, сказав сліпий :)

Всім гарного літнього дня! :D

Валютный рынок в контексте ДС
Хвалиться можно точным прогнозом, а не гаданием на кофейной гуще, даже если совпало.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:33

Зрада

  Искатель написав:
  GDV29 написав:
  Искатель написав:Ставку оставили неизменной - 7,5%.
Межбанк отреагировал прыжком вверх.

Как думаете, как это повлияет на курс гривна/доллар до сентября 2021 г?


То, что ставку оставили, негатив для гривны.
Походу, Нацбанк это понимает, потому что уже вышел с продажей по 27,21.


Вітаюсь совсіма.

Отож бо! Ловіть вже гривню більше 27,20.

Лепше б підняли ставку, а разом й військовий податок, тоді б зрозуміло куди пішли ті додаткові стягнення, а так інфляція стягне і розмаже незрозуміло куди.

Та ні, зрозуміло, в кармани експортерам в додаток до надвисоких цін на наш експорт.

От як це не назвати корупцією в найвисших ешелонах влади??? :twisted:

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 17 чер, 2021 13:43, всього редагувалось 2 разів.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:36

  greenozon написав:НБУ зберіг обліковку на старому рівні 7.5%
із понеділка гривня укріплюється

в этот день, о котором ты пишешь, выходной :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:40

  Искатель написав:
  GDV29 написав:
  Искатель написав:Ставку оставили неизменной - 7,5%.
Межбанк отреагировал прыжком вверх.

Как думаете, как это повлияет на курс гривна/доллар до сентября 2021 г?


То, что ставку оставили, негатив для гривны.
Походу, Нацбанк это понимает, потому что уже вышел с продажей по 27,21.


То-то смотрю - рванули вверх и тут же отскочили. Вот и пойми чего НБУ на самом деле хочет - сдержать резкое движение или снова вернуть на 27, где уже будет откупать.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alter написав:даже если совпало

Ну от через такі речі - я все менше даю прогнозів і вже НЕ приймаю участь на гілці "Прогноз курсу долара"(де займав 1-2-3місця)

Бо, потім все одно скажуть "пощастило", "співпало" і т.д.

А я вже не раз тут писав, що в різних речах, періодично, БАЧУ ТОЧНІ події/цифри!

Але, не зважайте... забудьте....
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:01

Валютный рынок в контексте ДС

Успіх написав:Ну от через такі речі - я все менше даю прогнозів і вже НЕ приймаю участь на гілці "Прогноз курсу долара"(де займав 1-2-3місця).


Я помню эти «прогнозы». Дождаться, пока все озвучат свои цифры, и выставить свою на границе диапазона. Это не прогноз, это гадание. На удачу.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:33

  alter написав:
Успіх написав:Ну от через такі речі - я все менше даю прогнозів і вже НЕ приймаю участь на гілці "Прогноз курсу долара"(де займав 1-2-3місця).


Я помню эти «прогнозы». Дождаться, пока все озвучат свои цифры, и выставить свою на границе диапазона. Это не прогноз, это гадание. На удачу.

Ви сплутали мене з Чаєм, чи ще з кимось!
А Фейслес - може підтвердити, що Я ОДИН, давав зразу ДВА прогнози - на середину місяця і на кінець, навідміну від інших учасників, які давали лише 1 прогноз!!!
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