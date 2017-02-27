Додано: Чет 17 чер, 2021 15:06

-1.01%

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............17.06.2021...........18.06.2021дата розрахунку..............16.06.2021............17.06.2021Євро.................................32,7722.................32,4424...Долар США......................27,0275....................+0.53%После полудня доллар прибавил еще около трети копейки.Реагируя на резкий рост доллара в мире, открылись на 4.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе бодро выросли на 2.5 копейки и взяли небольшую паузу. После этого, замедлив темп, выросли на 1.5 копейки, после чего уравновесились. Около 11-30 развернулись и стали осторожно спускаться. За полчаса опустились на 1.5 копейки.В мире доллар очень существенно вырос вчера вечером, ночь простоял спокойно, а утром возобновил рост. На данный момент достигнут максимум с середины апреля.Справочный курс встретили котировками 27.1550 - 27.1750, что на 2.5 копейки выше открытия.После 12 опустились на 2 копейки, после чего выросли на полкопейки. После обеда спокойно, но уверенно продолжили рост. За 1.5 часа выросли на 5 копеек.В мире доллар активно рос примерно до 13-30, после чего немного откатился.Официальный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100. За день выросли на 6 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Учитывая, что после нашего вчерашнего закрытия доллар в мире прибавил много более процента, рост его курса по отношению к гривне совсем не выглядит пугающим. Гривна на фоне доллара выглядит стабильной. А на фоне евро даже изрядно укрепившейся.Послеобеденный рост курса можно попытаться связать с объявлением о сохранении учетной ставки, но тогда эта реакция будет выглядеть достаточно вялой на фоне реакции доллара на аналогичное событие.Этот день в истории:2020 - 26.7760 (+3) +402019 - 26.4219 (+1) +752018 - 26.3155 (+10)2017 - 26.0219 (+2)Объемы и сроки длительного рефинанса, которого многие так боятся, постепенно сокращаются, а тендерные сертификаты снова становятся двухнедельными.