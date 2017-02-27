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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 чер, 2021 14:57
Нацбанк закрылся! Всем составом смотрят футбол Украина-Македония. Ау! Закрывайте форум на 1,5 часа.
Додано: Чет 17 чер, 2021 15:06
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............17.06.2021...........18.06.2021
дата розрахунку..............16.06.2021............17.06.2021
Євро.................................32,7722.................32,4424...-1.01%
Долар США......................27,0275.................27,1712...+0.53%
После полудня доллар прибавил еще около трети копейки.
Реагируя на резкий рост доллара в мире, открылись на 4.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе бодро выросли на 2.5 копейки и взяли небольшую паузу. После этого, замедлив темп, выросли на 1.5 копейки, после чего уравновесились. Около 11-30 развернулись и стали осторожно спускаться. За полчаса опустились на 1.5 копейки.
В мире доллар очень существенно вырос вчера вечером, ночь простоял спокойно, а утром возобновил рост. На данный момент достигнут максимум с середины апреля.
Справочный курс встретили котировками 27.1550 - 27.1750, что на 2.5 копейки выше открытия.
После 12 опустились на 2 копейки, после чего выросли на полкопейки. После обеда спокойно, но уверенно продолжили рост. За 1.5 часа выросли на 5 копеек.
В мире доллар активно рос примерно до 13-30, после чего немного откатился.
Официальный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100. За день выросли на 6 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Учитывая, что после нашего вчерашнего закрытия доллар в мире прибавил много более процента, рост его курса по отношению к гривне совсем не выглядит пугающим. Гривна на фоне доллара выглядит стабильной. А на фоне евро даже изрядно укрепившейся.
Послеобеденный рост курса можно попытаться связать с объявлением о сохранении учетной ставки, но тогда эта реакция будет выглядеть достаточно вялой на фоне реакции доллара на аналогичное событие.
Этот день в истории:
2020 - 26.7760 (+3) +40
2019 - 26.4219 (+1) +75
2018 - 26.3155 (+10)
2017 - 26.0219 (+2)
Объемы и сроки длительного рефинанса, которого многие так боятся, постепенно сокращаются, а тендерные сертификаты снова становятся двухнедельными.
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