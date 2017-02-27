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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7842784378447845
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:06

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............17.06.2021...........18.06.2021
дата розрахунку..............16.06.2021............17.06.2021
Євро.................................32,7722.................32,4424...-1.01%
Долар США......................27,0275.................27,1712...+0.53%
После полудня доллар прибавил еще около трети копейки.
Реагируя на резкий рост доллара в мире, открылись на 4.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе бодро выросли на 2.5 копейки и взяли небольшую паузу. После этого, замедлив темп, выросли на 1.5 копейки, после чего уравновесились. Около 11-30 развернулись и стали осторожно спускаться. За полчаса опустились на 1.5 копейки.
В мире доллар очень существенно вырос вчера вечером, ночь простоял спокойно, а утром возобновил рост. На данный момент достигнут максимум с середины апреля.
Справочный курс встретили котировками 27.1550 - 27.1750, что на 2.5 копейки выше открытия.
После 12 опустились на 2 копейки, после чего выросли на полкопейки. После обеда спокойно, но уверенно продолжили рост. За 1.5 часа выросли на 5 копеек.
В мире доллар активно рос примерно до 13-30, после чего немного откатился.
Официальный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100. За день выросли на 6 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Учитывая, что после нашего вчерашнего закрытия доллар в мире прибавил много более процента, рост его курса по отношению к гривне совсем не выглядит пугающим. Гривна на фоне доллара выглядит стабильной. А на фоне евро даже изрядно укрепившейся.
Послеобеденный рост курса можно попытаться связать с объявлением о сохранении учетной ставки, но тогда эта реакция будет выглядеть достаточно вялой на фоне реакции доллара на аналогичное событие.

Этот день в истории:
2020 - 26.7760 (+3) +40
2019 - 26.4219 (+1) +75

2018 - 26.3155 (+10)
2017 - 26.0219 (+2)

НБУ объявил о сворачивании антикризисных мер.
Объемы и сроки длительного рефинанса, которого многие так боятся, постепенно сокращаются, а тендерные сертификаты снова становятся двухнедельными.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:11

  GDV29 написав:Уважаемые форумчане, подскажите "экономику" (как влияет) на курс доллар/гривна в зависмомости от понижения/повышения/либо без изменений учетной ставки НБУ?


Ставка НБУ визначає вартість гривні.
Вище ставка - гривня дорожче, долар відносно гривні дешевше.
Нижче ставка - гривня дешева, гривні багато, вона підкріплює попит на долар, долар дорожчає.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:53

  SILVER_UA написав:
  Искатель написав:Нацбанк это понимает, потому что уже вышел с продажей по 27,21

ушел ?

Да, он продал 20 лямов - и ушел.
Сорри, сегодня день тяжелый, некогда писать.
После его ухода вверх пошли, завтра, по идее, откроемся где-то в районе 27,25-27,30 (по офферу).
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2:1
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:10

Досить жваво.Зображення
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:19

  centurionus написав:Досить жваво.Зображення



давно пора
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:36

Межбанк: четверг стал днем сюрпризов на валютном рынке

Четверг продолжил традиции этой недели и стал поистине днем сюрпризов на валютном и других рынках.

Уже с вчерашнего вечера и сегодня с утра на международных рынках лихорадило евро. И после комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла по перспективам политики количественного смягчения, процентных ставках и инфляции в США – доллар стремительно вырос относительно евро. На момент написания статьи соотношение пары евро/доллар уже находится на уровне 1,193 доллара за евро, хотя еще недавно оно находилось выше уровня в 1,2140.Такие ралли немедленно отразились на котировках евро относительно гривны и сегодня вечером евро на межбанке котировался в пределах 32,47/32,49 гривен. На комментариях ФРС обвалилось и золото ниже психологического порога в $1800 за тройскую унцию.

В середине дня финансистов удивил Нацбанк, который сохранил учетную ставку на том же уровне 7,5% годовых, хотя инфляция в Украине уже официально достигла уровня в 9,5%. Такое решение регулятора привело к росту спроса на валюту у части клиентов. И фактически уже с самого утра (за счет покупок отдельных крупных клиентов) и после оглашения решения Нацбанка (за счет реакции на эту новость всех участников торгов) уже до самого вечера котировки росли. Нацбанку пришлось выходить на торги с продажей доллара по 27,21 гривен, чтобы как-то сдержать курс. Продал НБУ $20 млн, но как только он ушел с межбанка – котировки продолжили рост.

В итоге, с утренних 27,13/27,15 гривен доллар к 11 подорожал до 27,16/27,18 гривен. Потом ненадолго просел до минимальных значений по дню 27,14/27,16 за счет продаж валюты крупными экспортерами, но как только они закончили свои операции, а Нацбанк огласил свое решение – котировки быстро пошли вверх. К 15 часам они вернулись к 27,17/27,19 гривен и выше. И лишь выход НБУ с продажей по 27,21 гривен сдерживал их рост. После ухода Нацбанка к 16 часам доллар подорожал до 27,20/27,22 гривен, а завершилась сессия котировками 27,215/27,235.

Главные события 17 июня на валютном рынке:

Доллар вырос на 8,5 копеек — с утренних 26,13/27,15 гривен до 27,215/27,235.

Нацбанк сегодня продал $20 млн по 27,21 гривен, чтобы сбить ажиотаж по курсу после оглашения регулятором своего неожиданного для всех решения по сохранению учетной ставки на уровне 7,5% годовых.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,1681 гривен, а официальный курс на 18 июня 2021 года установлен на уровне 27,1712 гривен за доллар.

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news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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