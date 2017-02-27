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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 чер, 2021 20:39
Успіх написав:
2:1
Это прогноз?)
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Investor_K
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:10
Investor_K написав: Успіх написав:
2:1
Это прогноз?)
доброго ранку
це реальність
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stas_rst
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:12
matroSkin написав: prodigy написав: centurionus написав:
Досить жваво.[/url]
давно пора
похоже, фсьо. переходим к коррекции коррекции))
еврик отбился от 1,19. паунд от 1.39, индекс не взял 92.
завтра - пятница, фиксация профита от 2 дней легкой спекуляции.
думаю, у нас МБ завтра повернется и легонько покатится с горки.
или не легонько, если спекули начнут с утра литься под вторник,
на приятном для июня и внешних раскладов, уровне 27,25
Тренд змінився (короткостроковий) - це факт.
При зміні тренду ті хто продають, притримують валюту. Таким чином її пропозиція додатково зменшується. А ті хто валюту купляє - і так переносять валютні ризики на кінцевого споживача. Їм не так критично. Враховуючи державний вихідний та період зарплат, ті, кому була потрібна гривня, вже мали би її купувати. А сьогодні на МБ був НБУ. Це для мене було вирішальним. А також те, що облікову ставку не змінили. Надто довго ми падали. Повинна була бути корекція. А тут ще й долар дорожчає у світі і помагає цій корекції.
Після сьогоднішніх новин прийняв (змінив) рішення і відкупив після обіду на всю гривню яка була в Укргазі по 27,13. В інших банках гривню не чіпав. Вперше міняв всю суму одним обміном. На диво проблем не було.
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Realist
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:24
Realist написав:
А сьогодні на МБ був НБУ. Це для мене було вирішальним..
Можно поподробней ? Был нацбанк, продал мизер. Какой Вы сделали вывод, что потратили гривну ?
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Игорь
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:30
Игорь написав:
Был нацбанк, продал мизер. Какой Вы сделали вывод, что потратили всю гривну ?
мізера ходять парами
далі буде ... якщо дуже ризикувати на розкладах по руках, то тоді або 10 в пулю або паровоз на гору
Реаліст поступив реальніше - забрав одну свою, шанс відігратись залишається
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stas_rst
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:53
Realist написав:
Після сьогоднішніх новин прийняв (змінив) рішення і відкупив після обіду на всю гривню яка була в Укргазі по 27,13. В інших банках гривню не чіпав. Вперше міняв всю суму одним обміном. На диво проблем не було.
А я сегодня порывался сдать по 27.12, купленное вчера в Укргазе по 26.98
Но после 14-00 резко передумал
Кстати, непонятно, какие могли быть проблемы при обмене всей суммы. К примеру, при покупке 7000 долларов (в пределах фонда) никогда проблем нет.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 17 чер, 2021 21:56
Укравтодор разместил бонды с купоном 6,25% сроком на 7 лет. Объем выпуска - 700 млн долларов
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zРадио
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