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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7844784578467847
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Після сьогоднішніх новин прийняв (змінив) рішення і відкупив після обіду на всю гривню яка була в Укргазі по 27,13. В інших банках гривню не чіпав. Вперше міняв всю суму одним обміном. На диво проблем не було.

У нас в регіоні в Укргазі немає готівкового "нікомунепотрібного". Сказали будуть везти з Києва на слідуючій неділі.
Проблеми в держбанках з готівкою памятаю ще з часів Азарова з його соціальними 100 доларами.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:00

  BIGor написав:
  Realist написав:Після сьогоднішніх новин прийняв (змінив) рішення і відкупив після обіду на всю гривню яка була в Укргазі по 27,13. В інших банках гривню не чіпав. Вперше міняв всю суму одним обміном. На диво проблем не було.

У нас в регіоні в Укргазі немає готівкового "нікомунепотрібного". Сказали будуть везти з Києва на слідуючій неділі.
Проблеми в держбанках з готівкою памятаю ще з часів Азарова з його соціальними 100 доларами.

Якщо ви уважно читаєте мої повідомлення - я використовую тільки онлайн. Із готівкою справ не маю взагалі. Доходи повністю "білі", тому мені так зручно.
Realist
 
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