У нас в регіоні в Укргазі немає готівкового "нікомунепотрібного". Сказали будуть везти з Києва на слідуючій неділі.
Проблеми в держбанках з готівкою памятаю ще з часів Азарова з його соціальними 100 доларами.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У нас в регіоні в Укргазі немає готівкового "нікомунепотрібного". Сказали будуть везти з Києва на слідуючій неділі.
Проблеми в держбанках з готівкою памятаю ще з часів Азарова з його соціальними 100 доларами.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:00
Якщо ви уважно читаєте мої повідомлення - я використовую тільки онлайн. Із готівкою справ не маю взагалі. Доходи повністю "білі", тому мені так зручно.
Зараз переглядають цей форум: Realist і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|