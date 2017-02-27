Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:19

matroSkin написав: prodigy написав: centurionus написав: Досить жваво.[/url]

давно пора Досить жваво.[/url]давно пора



похоже, фсьо. переходим к коррекции коррекции))

еврик отбился от 1,19. паунд от 1.39, индекс не взял 92.

завтра - пятница, фиксация профита от 2 дней легкой спекуляции.

думаю, у нас МБ завтра повернется и легонько покатится с горки.

или не легонько, если спекули начнут с утра литься под вторник,

на приятном для июня и внешних раскладов, уровне 27,25 похоже, фсьо. переходим к коррекции коррекции))еврик отбился от 1,19. паунд от 1.39, индекс не взял 92.завтра - пятница, фиксация профита от 2 дней легкой спекуляции.думаю, у нас МБ завтра повернется и легонько покатится с горки.или не легонько, если спекули начнут с утра литься под вторник,на приятном для июня и внешних раскладов, уровне 27,25

евро сильно не упадет (а жаль, можно купить и ждать отскока)Ястребиный поворот Федеральной резервной системы побудил Goldman Sachs Group Inc. и Deutsche Bank AG отказаться от своих прогнозов укрепления евро по отношению к доллару США.Евро упал на 1,1% до 1,1994 за доллар в среду - крупнейшее падение с апреля 2020 года - после того, как политики сообщили, что ФРС дважды повысит процентные ставки к концу 2023 года, что удивило рынки. Утром в четверг падение продолжается, и евро теряет еще 0,43% до 1,1941 за доллар. Причем некоторые чиновники американского ЦБ даже прогнозируют подъем ставки уже в следующем году.Тот факт, что валюта пробила психологический уровень 1,20, позволяет трейдерам предполагать, что грядут новые потери для единой валюты.В то время как многие долларовые медведи сокращали короткие позиции на этой неделе на фоне слухов, что ФРС может удивить ястребиным взглядом, другие полагали, что давнее мнение центрального банка о том, что высокая инфляция носит временный характер, означает, что он будет сохранять голубиный тон.С обновлением взглядов политиков на инфляцию и заявлением председателя Джерома Пауэлла в среду, что официальные лица начнут обсуждение сокращения покупок облигаций, доходность казначейских облигаций США выросла вместе с долларом, вынуждая трейдеров закрывать короткие позиции.«Мы по-прежнему прогнозируем обширную слабость доллара США, обусловленную высокой стоимостью валюты и расширяющимся восстановлением мировой экономики», но «более агрессивные ожидания ФРС и продолжающиеся споры о сокращении QE, вероятно, будут препятствием для коротких позиций по доллару в краткосрочной перспективе», написал Зак Пандл, соруководитель Goldman по глобальной валютной стратегии и стратегии развивающихся рынков, в отчете клиентам.Пандл сказал, что команда обнародовала рекомендацию 16 апреля на уровне 1,20, что аналогично текущим спотовым уровням (уже нет - прим. ProFinance.ru).