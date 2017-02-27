У нас в регіоні в Укргазі немає готівкового "нікомунепотрібного". Сказали будуть везти з Києва на слідуючій неділі.
Проблеми в держбанках з готівкою памятаю ще з часів Азарова з його соціальними 100 доларами.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У нас в регіоні в Укргазі немає готівкового "нікомунепотрібного". Сказали будуть везти з Києва на слідуючій неділі.
Проблеми в держбанках з готівкою памятаю ще з часів Азарова з його соціальними 100 доларами.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:00
Якщо ви уважно читаєте мої повідомлення - я використовую тільки онлайн. Із готівкою справ не маю взагалі. Доходи повністю "білі", тому мені так зручно.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:09
Так, я сам собі винен.
Просто на все часу не має. Крім роботи є ще хобі які в цей період року "з'їдають" дуже багато часу. А ще ж потрібно із дітьми м'яча поганяти та дружину кудись зводити.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:14
По стопам ипотечного кризиса...
Bond spreads collapse as investors rush into corporate debt
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:19
Goldman Sachs и Deutsche Bank отзывают рекомндацию покупать
евро сильно не упадет (а жаль, можно купить и ждать отскока)
Ястребиный поворот Федеральной резервной системы побудил Goldman Sachs Group Inc. и Deutsche Bank AG отказаться от своих прогнозов укрепления евро по отношению к доллару США.
Евро упал на 1,1% до 1,1994 за доллар в среду - крупнейшее падение с апреля 2020 года - после того, как политики сообщили, что ФРС дважды повысит процентные ставки к концу 2023 года, что удивило рынки. Утром в четверг падение продолжается, и евро теряет еще 0,43% до 1,1941 за доллар. Причем некоторые чиновники американского ЦБ даже прогнозируют подъем ставки уже в следующем году.
Тот факт, что валюта пробила психологический уровень 1,20, позволяет трейдерам предполагать, что грядут новые потери для единой валюты.
В то время как многие долларовые медведи сокращали короткие позиции на этой неделе на фоне слухов, что ФРС может удивить ястребиным взглядом, другие полагали, что давнее мнение центрального банка о том, что высокая инфляция носит временный характер, означает, что он будет сохранять голубиный тон.
С обновлением взглядов политиков на инфляцию и заявлением председателя Джерома Пауэлла в среду, что официальные лица начнут обсуждение сокращения покупок облигаций, доходность казначейских облигаций США выросла вместе с долларом, вынуждая трейдеров закрывать короткие позиции.
«Мы по-прежнему прогнозируем обширную слабость доллара США, обусловленную высокой стоимостью валюты и расширяющимся восстановлением мировой экономики», но «более агрессивные ожидания ФРС и продолжающиеся споры о сокращении QE, вероятно, будут препятствием для коротких позиций по доллару в краткосрочной перспективе», написал Зак Пандл, соруководитель Goldman по глобальной валютной стратегии и стратегии развивающихся рынков, в отчете клиентам.
Пандл сказал, что команда обнародовала рекомендацию 16 апреля на уровне 1,20, что аналогично текущим спотовым уровням (уже нет - прим. ProFinance.ru).
Отзывая свою рекомендацию, стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос сказал, что теперь есть «больше пространства для переоценки реальных ставок на ближнем конце кривой доходности в США», а также «возможности для более высокой волатильности». По его словам, оба фактора являются оптимистичными для доллара, добавив, что «поддержки, которую ФРС оказывал для роста пары EUR / USD, больше нет».
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:21
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:30
Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
странная рефлексия в мире по поводу заседания комитета по открытым рынкам. Такое ощущение, что бы там не сказали, бакс в мире все равно вырос. Ибо нех. Слава богу, самая стабильная в мире валюта гривна не сильно повелась на этот развод, может еще увидим 26,5
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:08
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