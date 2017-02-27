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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7845784678477848>
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Після сьогоднішніх новин прийняв (змінив) рішення і відкупив після обіду на всю гривню яка була в Укргазі по 27,13. В інших банках гривню не чіпав. Вперше міняв всю суму одним обміном. На диво проблем не було.

У нас в регіоні в Укргазі немає готівкового "нікомунепотрібного". Сказали будуть везти з Києва на слідуючій неділі.
Проблеми в держбанках з готівкою памятаю ще з часів Азарова з його соціальними 100 доларами.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:00

  BIGor написав:
  Realist написав:Після сьогоднішніх новин прийняв (змінив) рішення і відкупив після обіду на всю гривню яка була в Укргазі по 27,13. В інших банках гривню не чіпав. Вперше міняв всю суму одним обміном. На диво проблем не було.

У нас в регіоні в Укргазі немає готівкового "нікомунепотрібного". Сказали будуть везти з Києва на слідуючій неділі.
Проблеми в держбанках з готівкою памятаю ще з часів Азарова з його соціальними 100 доларами.

Якщо ви уважно читаєте мої повідомлення - я використовую тільки онлайн. Із готівкою справ не маю взагалі. Доходи повністю "білі", тому мені так зручно.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:09

  kluychkooleg написав:Похоже, что вы расслабились. Я начал откупаться еще в понедельник. Хотел в Альфе по 26.95, но пока деньги дошли, было уже 27.08. Частично купил в ТАС по 27, а уже во вторник в Газе - по 26.98.

Так, я сам собі винен.
Просто на все часу не має. Крім роботи є ще хобі які в цей період року "з'їдають" дуже багато часу. А ще ж потрібно із дітьми м'яча поганяти :-) та дружину кудись зводити.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:14

По стопам ипотечного кризиса...

Зображення

Bond spreads collapse as investors rush into corporate debt
https://www.ft.com/content/ed39b06a-a9e ... 86d06d6410
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:19

Goldman Sachs и Deutsche Bank отзывают рекомндацию покупать

  matroSkin написав:
  prodigy написав:
  centurionus написав:Досить жваво.[/url]
давно пора


похоже, фсьо. переходим к коррекции коррекции))
еврик отбился от 1,19. паунд от 1.39, индекс не взял 92.
завтра - пятница, фиксация профита от 2 дней легкой спекуляции.
думаю, у нас МБ завтра повернется и легонько покатится с горки.
или не легонько, если спекули начнут с утра литься под вторник,
на приятном для июня и внешних раскладов, уровне 27,25


евро сильно не упадет (а жаль, можно купить и ждать отскока)

Ястребиный поворот Федеральной резервной системы побудил Goldman Sachs Group Inc. и Deutsche Bank AG отказаться от своих прогнозов укрепления евро по отношению к доллару США.

Евро упал на 1,1% до 1,1994 за доллар в среду - крупнейшее падение с апреля 2020 года - после того, как политики сообщили, что ФРС дважды повысит процентные ставки к концу 2023 года, что удивило рынки. Утром в четверг падение продолжается, и евро теряет еще 0,43% до 1,1941 за доллар. Причем некоторые чиновники американского ЦБ даже прогнозируют подъем ставки уже в следующем году.

Тот факт, что валюта пробила психологический уровень 1,20, позволяет трейдерам предполагать, что грядут новые потери для единой валюты.

В то время как многие долларовые медведи сокращали короткие позиции на этой неделе на фоне слухов, что ФРС может удивить ястребиным взглядом, другие полагали, что давнее мнение центрального банка о том, что высокая инфляция носит временный характер, означает, что он будет сохранять голубиный тон.

С обновлением взглядов политиков на инфляцию и заявлением председателя Джерома Пауэлла в среду, что официальные лица начнут обсуждение сокращения покупок облигаций, доходность казначейских облигаций США выросла вместе с долларом, вынуждая трейдеров закрывать короткие позиции.

«Мы по-прежнему прогнозируем обширную слабость доллара США, обусловленную высокой стоимостью валюты и расширяющимся восстановлением мировой экономики», но «более агрессивные ожидания ФРС и продолжающиеся споры о сокращении QE, вероятно, будут препятствием для коротких позиций по доллару в краткосрочной перспективе», написал Зак Пандл, соруководитель Goldman по глобальной валютной стратегии и стратегии развивающихся рынков, в отчете клиентам.

Пандл сказал, что команда обнародовала рекомендацию 16 апреля на уровне 1,20, что аналогично текущим спотовым уровням (уже нет - прим. ProFinance.ru).

Отзывая свою рекомендацию, стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос сказал, что теперь есть «больше пространства для переоценки реальных ставок на ближнем конце кривой доходности в США», а также «возможности для более высокой волатильности». По его словам, оба фактора являются оптимистичными для доллара, добавив, что «поддержки, которую ФРС оказывал для роста пары EUR / USD, больше нет».
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:21

  fin написав:Думаю, что в июле увидим 26,5. К этому все складывается.



не факт...пусть хотя бы закончится коррекция)))

26,5 отлично...но еще раз откупиться по 27,0 тоже на 4+ :mrgreen:

Одеса окна 27,15/27,20
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Я мав відкупитись ще по 26,98 у вівторок, але весь день був зайнятий

Хто багато працює, той немає часу заробляти гроші © 💰 ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:30

  Успіх написав:
  Realist написав:Я мав відкупитись ще по 26,98 у вівторок, але весь день був зайнятий

Хто багато працює, той немає часу заробляти гроші © 💰 ;)

100%ная истина
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

странная рефлексия в мире по поводу заседания комитета по открытым рынкам. Такое ощущение, что бы там не сказали, бакс в мире все равно вырос. Ибо нех. Слава богу, самая стабильная в мире валюта гривна не сильно повелась на этот развод, может еще увидим 26,5
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:08

  zРадио написав:Укравтодор разместил бонды с купоном 6,25% сроком на 7 лет. Объем выпуска - 700 млн долларов

так нема кому позичати "реальному сектору", депо 2..4% на макс., а тут он воно як!
flyman
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