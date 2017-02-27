|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:31
sequence написав:
странная рефлексия в мире по поводу заседания комитета по открытым рынкам. Такое ощущение, что бы там не сказали, бакс в мире все равно вырос. Ибо нех. Слава богу, самая стабильная в мире валюта гривна не сильно повелась на этот развод, может еще увидим 26,5
А что странного? Больше года все шортят доллар в non-fixed assets на риторике ФРС о продолжении эмиссии. Стоит ли удивляться массовой фиксации прибыли, когда риторика поменяется? Прошедшее заседание - это пока даже не чих, а так - легкий раздражитель в воздухе...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10232
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2217 раз.
- Подякували: 4806 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:35
Не вводіть в оману земляків, транслюючи брехливі повідомлення світових ЗМІ про "яструбиний" тон ФРС. Друкували, як і раніше, 120 млрд щомісяця і поки навіть не обговорюють скорочення. Великі банки просто постригли тих, хто досі вірить у логічність ринків. Недавно от прочитав рекомендацію одного великого банку продавати фунт до 1.32. Не уявляю собі цього курсу, тому почну купляти при 1,35. Звісно, якщо дочекаюсь
-
kmm3
-
-
- Повідомлень: 762
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:41
flyman написав: zРадио написав:
Укравтодор разместил бонды с купоном 6,25% сроком на 7 лет. Объем выпуска - 700 млн долларов
так нема кому позичати "реальному сектору", депо 2..4% на макс., а тут он воно як!
Учитывая, что лид-менеджером был славнозвестный Dragon Capital, не удивлюсь, если досталась эта радость "правильным" инвесторам. Хотя книга заказов превысила 2,3 млрд при объеме выпуска 0,7, соответственно, лишнего по ставке не взяли, и на том спасибо
А для внутреннего рынка и половины доходности достаточно - зачем давать зарабатывать собственному бизнесу и населению...
kmm3 написав:
Не вводіть в оману земляків, транслюючи брехливі повідомлення світових ЗМІ
про "яструбиний" тон ФРС. Друкували, як і раніше, 120 млрд щомісяця і поки навіть не обговорюють скорочення. Великі банки просто постригли тих, хто досі вірить у логічність ринків. Недавно от прочитав рекомендацію одного великого банку продавати фунт до 1.32. Не уявляю собі цього курсу, тому почну купляти при 1,35. Звісно, якщо дочекаюсь
Заговор, враги окружают?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10232
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2217 раз.
- Подякували: 4806 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:25
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.06.2021...................27,1887
Доллар подорожал почти на 2 копейки.
МКГ*............7.0546............7.0584...........+0.06%
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия с непривычно широким спредом 3 копейки. Такой спред выдает нерешительность, участники рынка не знали, продолжать ли предаваться панике по поводу ожидаемых решений центробанков или ожидать потока валюты перед размещением облигаций, которое пройдет в первый рабочий день следующей недели. Без раскачки сразу же сузили спред сверху на полкопейки, опустились на 1.5 копейки, после чего сузили спред уже до привычных 2 копеек, опять сверху. Только после этого позволили себе наскоро хлебнуть кофе. Незадолго до 11, опустившись на полкопейки, надолго уравновесились. Незадолго до 12 решили приподняться и выросли на 1.5 копейки.
В мире доллар вчера вечером еще немного вырос, после чего колеблется вокруг нового уровня.
Справочный курс встретили котировками 27.1850 - 27.2050, что на полкопейки ниже открытия. Пока все очень спокойно.
НБУ вчера продал 20 млн.
Остатки на коррсчетах очень незначительно уменьшились. Рост объема суточных сертификатов и обналичка были почти полностью уравновешены расходами казначейства.
В среду объем МБ уменьшился с 643.2 до 520.4 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос вырос и превысил сократившееся предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5861
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 4179 раз.
- Подякували: 12343 раз.
-
- Профіль
-
31
14
28
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2001
, kmm3
, yama
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|26161
|3591691
|
|
|7538
|1820152
|
П'ят 18 чер, 2021 09:24
ЛОБ
|
|942
|237870
|
|