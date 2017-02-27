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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7846784778487849>
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:31

  sequence написав:странная рефлексия в мире по поводу заседания комитета по открытым рынкам. Такое ощущение, что бы там не сказали, бакс в мире все равно вырос. Ибо нех. Слава богу, самая стабильная в мире валюта гривна не сильно повелась на этот развод, может еще увидим 26,5


А что странного? Больше года все шортят доллар в non-fixed assets на риторике ФРС о продолжении эмиссии. Стоит ли удивляться массовой фиксации прибыли, когда риторика поменяется? Прошедшее заседание - это пока даже не чих, а так - легкий раздражитель в воздухе...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не вводіть в оману земляків, транслюючи брехливі повідомлення світових ЗМІ про "яструбиний" тон ФРС. Друкували, як і раніше, 120 млрд щомісяця і поки навіть не обговорюють скорочення. Великі банки просто постригли тих, хто досі вірить у логічність ринків. Недавно от прочитав рекомендацію одного великого банку продавати фунт до 1.32. Не уявляю собі цього курсу, тому почну купляти при 1,35. Звісно, якщо дочекаюсь
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:41

  flyman написав:
  zРадио написав:Укравтодор разместил бонды с купоном 6,25% сроком на 7 лет. Объем выпуска - 700 млн долларов

так нема кому позичати "реальному сектору", депо 2..4% на макс., а тут он воно як!


Учитывая, что лид-менеджером был славнозвестный Dragon Capital, не удивлюсь, если досталась эта радость "правильным" инвесторам. Хотя книга заказов превысила 2,3 млрд при объеме выпуска 0,7, соответственно, лишнего по ставке не взяли, и на том спасибо :mrgreen: А для внутреннего рынка и половины доходности достаточно - зачем давать зарабатывать собственному бизнесу и населению...

  kmm3 написав:Не вводіть в оману земляків, транслюючи брехливі повідомлення світових ЗМІ про "яструбиний" тон ФРС. Друкували, як і раніше, 120 млрд щомісяця і поки навіть не обговорюють скорочення. Великі банки просто постригли тих, хто досі вірить у логічність ринків. Недавно от прочитав рекомендацію одного великого банку продавати фунт до 1.32. Не уявляю собі цього курсу, тому почну купляти при 1,35. Звісно, якщо дочекаюсь


Заговор, враги окружают?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:25

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.06.2021...................27,1887
Доллар подорожал почти на 2 копейки.

МКГ*............7.0546............7.0584...........+0.06%

Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия с непривычно широким спредом 3 копейки. Такой спред выдает нерешительность, участники рынка не знали, продолжать ли предаваться панике по поводу ожидаемых решений центробанков или ожидать потока валюты перед размещением облигаций, которое пройдет в первый рабочий день следующей недели. Без раскачки сразу же сузили спред сверху на полкопейки, опустились на 1.5 копейки, после чего сузили спред уже до привычных 2 копеек, опять сверху. Только после этого позволили себе наскоро хлебнуть кофе. Незадолго до 11, опустившись на полкопейки, надолго уравновесились. Незадолго до 12 решили приподняться и выросли на 1.5 копейки.
В мире доллар вчера вечером еще немного вырос, после чего колеблется вокруг нового уровня.
Справочный курс встретили котировками 27.1850 - 27.2050, что на полкопейки ниже открытия. Пока все очень спокойно.

НБУ вчера продал 20 млн.
Остатки на коррсчетах очень незначительно уменьшились. Рост объема суточных сертификатов и обналичка были почти полностью уравновешены расходами казначейства.

В среду объем МБ уменьшился с 643.2 до 520.4 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос вырос и превысил сократившееся предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:41

  kluychkooleg написав:Вы задаете вопросы, не которые вам никто не ответит, так как факторов миллион и предугадать их не может никто.
А, если кто и наберется смелости ответить, то совсем не факт, что так оно и будет.

На мою думку, спочатку треба тримати все порівну. А потім діяти з періодом 3 тижні-1,5 місяці від останнього чітко вираженого екстремуму (мінімуму чи максимуму). Як правило курс росте 3 тижні, а падає 1,5 місяці. І робити хороші справи: наприклад я накупляв доларів, думав, що сильно не впаде. Кум попросив позичити в середині квітня - позичив, кум поміняв їх на гривні, оплатив ремонт, і курс впав. Колись наприкінці вересня 2019 року треба було приберегти гривні, щоб купити більше доларів доки курс падав, щоб віддати борг. І тренер попросив позичити, а я зажмотився, бо думав, що спочатку віддам свій борг, а потім позичу. Через день долар скакнув на 1,5 гривні вгору.
tk86
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:51

  tk86 написав:І робити хороші справи

Абсолютно верно. Твори добро.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почему никто не обсуждает проект закона
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72118

Проект Постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним Валютним Фондом

Номер, дата реєстрації:
5607 від 03.06.2021

или я пропустил обсуждение ?
Ведь это по сути технический дефолт который намечается , а вместе с тем последствия для курса весьма плачевны :cry:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:04

  tk86 написав:
  kluychkooleg написав:Вы задаете вопросы, не которые вам никто не ответит, так как факторов миллион и предугадать их не может никто.
А, если кто и наберется смелости ответить, то совсем не факт, что так оно и будет.

На мою думку, спочатку треба тримати все порівну. А потім діяти з періодом 3 тижні-1,5 місяці від останнього чітко вираженого екстремуму (мінімуму чи максимуму). Як правило курс росте 3 тижні, а падає 1,5 місяці. І робити хороші справи: наприклад я накупляв доларів, думав, що сильно не впаде. Кум попросив позичити в середині квітня - позичив, кум поміняв їх на гривні, оплатив ремонт, і курс впав. Колись наприкінці вересня 2019 року треба було приберегти гривні, щоб купити більше доларів доки курс падав, щоб віддати борг. І тренер попросив позичити, а я зажмотився, бо думав, що спочатку віддам свій борг, а потім позичу. Через день долар скакнув на 1,5 гривні вгору.


Та ладно, бывает стремительный рост за 3-4 дня.
Доллар на МБ топчется на месте в районе 27.19.
Вот и пойми - хорошо это для гривни потому, что роста нет?
Или это хорошо для доллара потому, что даже перед аукционом во вторник курс не падает?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:10

kluychkooleg Так. У таких випадках він потім більш плавно знижується, але теж протягом 1,5 місяця.
tk86
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:35

  flyman написав:
  zРадио написав:Укравтодор разместил бонды с купоном 6,25% сроком на 7 лет. Объем выпуска - 700 млн долларов

так нема кому позичати "реальному сектору", депо 2..4% на макс., а тут он воно як!


бонды укралавтодора не нужны, в случае чего ...простят все инвестиции
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