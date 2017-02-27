Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

18.06.2021...................27,1887

Доллар подорожал почти на 2 копейки.



МКГ*............7.0546............7.0584...........+0.06%



Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия с непривычно широким спредом 3 копейки. Такой спред выдает нерешительность, участники рынка не знали, продолжать ли предаваться панике по поводу ожидаемых решений центробанков или ожидать потока валюты перед размещением облигаций, которое пройдет в первый рабочий день следующей недели. Без раскачки сразу же сузили спред сверху на полкопейки, опустились на 1.5 копейки, после чего сузили спред уже до привычных 2 копеек, опять сверху. Только после этого позволили себе наскоро хлебнуть кофе. Незадолго до 11, опустившись на полкопейки, надолго уравновесились. Незадолго до 12 решили приподняться и выросли на 1.5 копейки.

В мире доллар вчера вечером еще немного вырос, после чего колеблется вокруг нового уровня.

Справочный курс встретили котировками 27.1850 - 27.2050, что на полкопейки ниже открытия. Пока все очень спокойно.



НБУ вчера продал 20 млн.

Остатки на коррсчетах очень незначительно уменьшились. Рост объема суточных сертификатов и обналичка были почти полностью уравновешены расходами казначейства.



В среду объем МБ уменьшился с 643.2 до 520.4 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос вырос и превысил сократившееся предложение.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.