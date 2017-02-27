sequence написав:странная рефлексия в мире по поводу заседания комитета по открытым рынкам. Такое ощущение, что бы там не сказали, бакс в мире все равно вырос. Ибо нех. Слава богу, самая стабильная в мире валюта гривна не сильно повелась на этот развод, может еще увидим 26,5
А что странного? Больше года все шортят доллар в non-fixed assets на риторике ФРС о продолжении эмиссии. Стоит ли удивляться массовой фиксации прибыли, когда риторика поменяется? Прошедшее заседание - это пока даже не чих, а так - легкий раздражитель в воздухе...
Не вводіть в оману земляків, транслюючи брехливі повідомлення світових ЗМІ про "яструбиний" тон ФРС. Друкували, як і раніше, 120 млрд щомісяця і поки навіть не обговорюють скорочення. Великі банки просто постригли тих, хто досі вірить у логічність ринків. Недавно от прочитав рекомендацію одного великого банку продавати фунт до 1.32. Не уявляю собі цього курсу, тому почну купляти при 1,35. Звісно, якщо дочекаюсь
zРадио написав:Укравтодор разместил бонды с купоном 6,25% сроком на 7 лет. Объем выпуска - 700 млн долларов
так нема кому позичати "реальному сектору", депо 2..4% на макс., а тут он воно як!
Учитывая, что лид-менеджером был славнозвестный Dragon Capital, не удивлюсь, если досталась эта радость "правильным" инвесторам. Хотя книга заказов превысила 2,3 млрд при объеме выпуска 0,7, соответственно, лишнего по ставке не взяли, и на том спасибо А для внутреннего рынка и половины доходности достаточно - зачем давать зарабатывать собственному бизнесу и населению...
kmm3 написав:Не вводіть в оману земляків, транслюючи брехливі повідомлення світових ЗМІ про "яструбиний" тон ФРС. Друкували, як і раніше, 120 млрд щомісяця і поки навіть не обговорюють скорочення. Великі банки просто постригли тих, хто досі вірить у логічність ринків. Недавно от прочитав рекомендацію одного великого банку продавати фунт до 1.32. Не уявляю собі цього курсу, тому почну купляти при 1,35. Звісно, якщо дочекаюсь
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия с непривычно широким спредом 3 копейки. Такой спред выдает нерешительность, участники рынка не знали, продолжать ли предаваться панике по поводу ожидаемых решений центробанков или ожидать потока валюты перед размещением облигаций, которое пройдет в первый рабочий день следующей недели. Без раскачки сразу же сузили спред сверху на полкопейки, опустились на 1.5 копейки, после чего сузили спред уже до привычных 2 копеек, опять сверху. Только после этого позволили себе наскоро хлебнуть кофе. Незадолго до 11, опустившись на полкопейки, надолго уравновесились. Незадолго до 12 решили приподняться и выросли на 1.5 копейки. В мире доллар вчера вечером еще немного вырос, после чего колеблется вокруг нового уровня. Справочный курс встретили котировками 27.1850 - 27.2050, что на полкопейки ниже открытия. Пока все очень спокойно.
НБУ вчера продал 20 млн. Остатки на коррсчетах очень незначительно уменьшились. Рост объема суточных сертификатов и обналичка были почти полностью уравновешены расходами казначейства.
В среду объем МБ уменьшился с 643.2 до 520.4 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос вырос и превысил сократившееся предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
kluychkooleg написав:Вы задаете вопросы, не которые вам никто не ответит, так как факторов миллион и предугадать их не может никто. А, если кто и наберется смелости ответить, то совсем не факт, что так оно и будет.
На мою думку, спочатку треба тримати все порівну. А потім діяти з періодом 3 тижні-1,5 місяці від останнього чітко вираженого екстремуму (мінімуму чи максимуму). Як правило курс росте 3 тижні, а падає 1,5 місяці. І робити хороші справи: наприклад я накупляв доларів, думав, що сильно не впаде. Кум попросив позичити в середині квітня - позичив, кум поміняв їх на гривні, оплатив ремонт, і курс впав. Колись наприкінці вересня 2019 року треба було приберегти гривні, щоб купити більше доларів доки курс падав, щоб віддати борг. І тренер попросив позичити, а я зажмотився, бо думав, що спочатку віддам свій борг, а потім позичу. Через день долар скакнув на 1,5 гривні вгору.
kluychkooleg написав:Вы задаете вопросы, не которые вам никто не ответит, так как факторов миллион и предугадать их не может никто. А, если кто и наберется смелости ответить, то совсем не факт, что так оно и будет.
На мою думку, спочатку треба тримати все порівну. А потім діяти з періодом 3 тижні-1,5 місяці від останнього чітко вираженого екстремуму (мінімуму чи максимуму). Як правило курс росте 3 тижні, а падає 1,5 місяці. І робити хороші справи: наприклад я накупляв доларів, думав, що сильно не впаде. Кум попросив позичити в середині квітня - позичив, кум поміняв їх на гривні, оплатив ремонт, і курс впав. Колись наприкінці вересня 2019 року треба було приберегти гривні, щоб купити більше доларів доки курс падав, щоб віддати борг. І тренер попросив позичити, а я зажмотився, бо думав, що спочатку віддам свій борг, а потім позичу. Через день долар скакнув на 1,5 гривні вгору.
Та ладно, бывает стремительный рост за 3-4 дня. Доллар на МБ топчется на месте в районе 27.19. Вот и пойми - хорошо это для гривни потому, что роста нет? Или это хорошо для доллара потому, что даже перед аукционом во вторник курс не падает?