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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7847784878497850>
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:38

  yama написав:Почему никто не обсуждает проект закона
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72118

Проект Постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним Валютним Фондом

Номер, дата реєстрації:
5607 від 03.06.2021

или я пропустил обсуждение ?
Ведь это по сути технический дефолт который намечается , а вместе с тем последствия для курса весьма плачевны :cry:

Зараз Вам тут розкажуть, що то все - фігня, як і інфляція, як і рекордний дефіцит бюджету... Всьо ідьот по плану - па24 100% )). ОВГЗ же ...
Востаннє редагувалось alex10 в П'ят 18 чер, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:40

  kmm3 написав:Не вводіть в оману земляків, транслюючи брехливі повідомлення світових ЗМІ про "яструбиний" тон ФРС. Друкували, як і раніше, 120 млрд щомісяця і поки навіть не обговорюють скорочення. Великі банки просто постригли тих, хто досі вірить у логічність ринків. Недавно от прочитав рекомендацію одного великого банку продавати фунт до 1.32. Не уявляю собі цього курсу, тому почну купляти при 1,35. Звісно, якщо дочекаюсь



звісно, ак що знайдете фунти (у гарному стані, банкнота 50 і більше, в достатньої кількості)

п.с. заради спортивного інтересу поцікавився в деяких банках цього тижня-не має
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:48

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:52

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:03

Striker

Что-то я пропустил, уезжал на 2 недели - с чего вдруг нерезы так в овгз побежали резко? Медом там или чем еще помазали?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:08

  tk86 написав:kluychkooleg Так. У таких випадках він потім більш плавно знижується, але теж протягом 1,5 місяця.


Тобто, ~ з 10-го липня - знову почнеться падіння #нікомунепотрібного?
А тут, наче, більшість думає, що з середини липня піде плавний ріст(з невеличкими відкатами) до.... до наступного року :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:14

Успіх Думаю, з 4 липня до 19 серпня. Наскільки сильно передбачити не можу, але сподіваюся, що на 2-3% (50-75 копійок від максимального значення, яке буде 1-4 липня (яке воно буде 27,5; 28 чи 28,5 не знаю)).
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:25

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  tk86 написав:Успіх Думаю, з 4 липня до 19 серпня. Наскільки сильно передбачити не можу, але сподіваюся, що на 2-3% (50-75 копійок від максимального значення, яке буде 1-4 липня (яке воно буде 27,5; 28 чи 28,5 не знаю)).

Молодці!
Чітко, з цифрами і датами!
Так тримати!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:56

  prodigy написав:
  kmm3 написав:Не вводіть в оману земляків, транслюючи брехливі повідомлення світових ЗМІ про "яструбиний" тон ФРС. Друкували, як і раніше, 120 млрд щомісяця і поки навіть не обговорюють скорочення. Великі банки просто постригли тих, хто досі вірить у логічність ринків. Недавно от прочитав рекомендацію одного великого банку продавати фунт до 1.32. Не уявляю собі цього курсу, тому почну купляти при 1,35. Звісно, якщо дочекаюсь



звісно, ак що знайдете фунти (у гарному стані, банкнота 50 і більше, в достатньої кількості)

п.с. заради спортивного інтересу поцікавився в деяких банках цього тижня-не має


А яка проблема купляти на форексі по 0,1 лота? Свопи зараз дуже низькі, можна тримати довго
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:05

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................18.06.2021...........22.06.2021
дата розрахунку................17.06.2021............18.06.2021
Євро...................................32,4424.................32,2882...-0.48%
Долар США........................27,1712.................27,1935...+0.08%
После полудня доллар прибавил еще полкопейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия с непривычно широким спредом 3 копейки. Такой спред выдает нерешительность, участники рынка не знали, продолжать ли предаваться панике по поводу ожидаемых решений центробанков или ожидать потока валюты перед размещением облигаций, которое пройдет в первый рабочий день следующей недели. Без раскачки сразу же сузили спред сверху на полкопейки, опустились на 1.5 копейки, после чего сузили спред уже до привычных 2 копеек, опять сверху. Только после этого позволили себе наскоро хлебнуть кофе. Незадолго до 11, опустившись на полкопейки, надолго уравновесились. Незадолго до 12 решили приподняться и выросли на 1.5 копейки.
В мире доллар вчера вечером еще немного вырос, после чего колеблется вокруг нового уровня.
Справочный курс встретили котировками 27.1850 - 27.2050, что на полкопейки ниже открытия. Пока все очень спокойно.
После 12 выросли на копейку, попытались дернуться на полкопейки вниз и сразу же вернулись обратно. После обеда снова попытались опуститься на полкопейки, после чего сразу выросли на полторы.
Послеобеденный рост совпал по времени с возобновившимся ростом доллара в мире.
Официальный курс встретили котировками 27.2050 - 27.2250. За день выросли на 1.5 копейки относительно открытия и опустились на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
Есть ощущение, что торговля сегодня была не очень бойкой, а активная фаза закончилась очень рано.
Курс доллара у нас чуть вырос, но значительно слабее, чем в среднем по миру. Как и вчера, можно говорить об укреплении гривны.

Этот день в истории:
2020 - 26.7633 (-1) +43
2019 - 26.3884 (-4) +81

2018 - 26.3290 (+1)
2017 - 26.0219 (+2)
Сибарит
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