kmm3 написав:Не вводіть в оману земляків, транслюючи брехливі повідомлення світових ЗМІ про "яструбиний" тон ФРС. Друкували, як і раніше, 120 млрд щомісяця і поки навіть не обговорюють скорочення. Великі банки просто постригли тих, хто досі вірить у логічність ринків. Недавно от прочитав рекомендацію одного великого банку продавати фунт до 1.32. Не уявляю собі цього курсу, тому почну купляти при 1,35. Звісно, якщо дочекаюсь
звісно, ак що знайдете фунти (у гарному стані, банкнота 50 і більше, в достатньої кількості)
п.с. заради спортивного інтересу поцікавився в деяких банках цього тижня-не має
Успіх Думаю, з 4 липня до 19 серпня. Наскільки сильно передбачити не можу, але сподіваюся, що на 2-3% (50-75 копійок від максимального значення, яке буде 1-4 липня (яке воно буде 27,5; 28 чи 28,5 не знаю)).
tk86 написав:Успіх Думаю, з 4 липня до 19 серпня. Наскільки сильно передбачити не можу, але сподіваюся, що на 2-3% (50-75 копійок від максимального значення, яке буде 1-4 липня (яке воно буде 27,5; 28 чи 28,5 не знаю)).
kmm3 написав:Не вводіть в оману земляків, транслюючи брехливі повідомлення світових ЗМІ про "яструбиний" тон ФРС. Друкували, як і раніше, 120 млрд щомісяця і поки навіть не обговорюють скорочення. Великі банки просто постригли тих, хто досі вірить у логічність ринків. Недавно от прочитав рекомендацію одного великого банку продавати фунт до 1.32. Не уявляю собі цього курсу, тому почну купляти при 1,35. Звісно, якщо дочекаюсь
звісно, ак що знайдете фунти (у гарному стані, банкнота 50 і більше, в достатньої кількості)
п.с. заради спортивного інтересу поцікавився в деяких банках цього тижня-не має
А яка проблема купляти на форексі по 0,1 лота? Свопи зараз дуже низькі, можна тримати довго
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................18.06.2021...........22.06.2021 дата розрахунку................17.06.2021............18.06.2021 Євро...................................32,4424.................32,2882...-0.48% Долар США........................27,1712.................27,1935...+0.08% После полудня доллар прибавил еще полкопейки. Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия с непривычно широким спредом 3 копейки. Такой спред выдает нерешительность, участники рынка не знали, продолжать ли предаваться панике по поводу ожидаемых решений центробанков или ожидать потока валюты перед размещением облигаций, которое пройдет в первый рабочий день следующей недели. Без раскачки сразу же сузили спред сверху на полкопейки, опустились на 1.5 копейки, после чего сузили спред уже до привычных 2 копеек, опять сверху. Только после этого позволили себе наскоро хлебнуть кофе. Незадолго до 11, опустившись на полкопейки, надолго уравновесились. Незадолго до 12 решили приподняться и выросли на 1.5 копейки. В мире доллар вчера вечером еще немного вырос, после чего колеблется вокруг нового уровня. Справочный курс встретили котировками 27.1850 - 27.2050, что на полкопейки ниже открытия. Пока все очень спокойно. После 12 выросли на копейку, попытались дернуться на полкопейки вниз и сразу же вернулись обратно. После обеда снова попытались опуститься на полкопейки, после чего сразу выросли на полторы. Послеобеденный рост совпал по времени с возобновившимся ростом доллара в мире. Официальный курс встретили котировками 27.2050 - 27.2250. За день выросли на 1.5 копейки относительно открытия и опустились на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия. Есть ощущение, что торговля сегодня была не очень бойкой, а активная фаза закончилась очень рано. Курс доллара у нас чуть вырос, но значительно слабее, чем в среднем по миру. Как и вчера, можно говорить об укреплении гривны.
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