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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78487849785078517852>
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мля, ну что ж я такой фартовый.
Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер.
Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:14

  Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый.
Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер.
Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:


полагаю, что копеек 10 как минимум заработаете на мороженое )
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:18

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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:18

  Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый.
Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер.
Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:

Еще не поздно купить назад, уплатив комиссию за науку.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:18

Щоб не було нудно на довгі вихідні


Вітаюсь совсіма.

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ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:21

Внешняя торговля в апреле

Обращаю внимание свидетелей "взлета экспорта" на его сокращение в натуральном выражении (причем к низкой базе прошлого года - т.е. продолжающееся сокращение). Импорт при этом не просто растет, а прет. Оба процесса являются результатом снижения внутреннего производства, вследствие чего с одной стороны локальный рынок становится более импортозависимым, покрывая образовавшийся дефицит продуктов потребительского и инвестиционного спроса, с другой - сокращается объемы и ассортимент товаров, которые наш бизнес может продать за границу

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http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 421_ue.xls
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:22

  rasmus написав:
  Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый.
Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер.
Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:


полагаю, что копеек 10 как минимум заработаете на мороженое )


На это и надеюсь (-:

Хотя интересные конечно ощущения.
Когда просто форум читаешь, то все понятно, логично и прогнозируемо.
А когда по факту перевел свой "матрац" в гривну, то сразу становится как-то ну очень не комфортно психологически (-:

Ладно, решение принято, поступок совершен, посмотрим на результат.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Еще не поздно купить назад, уплатив комиссию за науку

Вы думаете курс гривны пойдёт заметно выше и там закрепится?
NAVM
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:26

  Zebra написав:
  Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый.
Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер.
Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:

Еще не поздно купить назад, уплатив комиссию за науку.


Нет уж, спасибо. Один раз я так уже сделал.
В итоге -300 у.е. Хотя если бы сидел "на попе ровно" вышел бы в плюс через пару месяцев.

В этот раз буду ждать пока еще раз сходим на 27.
Ну или уже следующего лета (-:
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:29

  Amat написав:
  rasmus написав:
  Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый.
Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер.
Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:


полагаю, что копеек 10 как минимум заработаете на мороженое )


На это и надеюсь (-:

Хотя интересные конечно ощущения.
Когда просто форум читаешь, то все понятно, логично и прогнозируемо.
А когда по факту перевел свой "матрац" в гривну, то сразу становится как-то ну очень не комфортно психологически (-:

Ладно, решение принято, поступок совершен, посмотрим на результат.


ОПЫТ - сын ошибок трудных! (С)
rasmus
 
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