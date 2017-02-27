Мля, ну что ж я такой фартовый. Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер. Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый. Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер. Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
полагаю, что копеек 10 как минимум заработаете на мороженое )
Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый. Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер. Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Еще не поздно купить назад, уплатив комиссию за науку.
Обращаю внимание свидетелей "взлета экспорта" на его сокращение в натуральном выражении (причем к низкой базе прошлого года - т.е. продолжающееся сокращение). Импорт при этом не просто растет, а прет. Оба процесса являются результатом снижения внутреннего производства, вследствие чего с одной стороны локальный рынок становится более импортозависимым, покрывая образовавшийся дефицит продуктов потребительского и инвестиционного спроса, с другой - сокращается объемы и ассортимент товаров, которые наш бизнес может продать за границу
Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый. Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер. Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
полагаю, что копеек 10 как минимум заработаете на мороженое )
На это и надеюсь (-:
Хотя интересные конечно ощущения. Когда просто форум читаешь, то все понятно, логично и прогнозируемо. А когда по факту перевел свой "матрац" в гривну, то сразу становится как-то ну очень не комфортно психологически (-:
Ладно, решение принято, поступок совершен, посмотрим на результат.
Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый. Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер. Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Еще не поздно купить назад, уплатив комиссию за науку.
Нет уж, спасибо. Один раз я так уже сделал. В итоге -300 у.е. Хотя если бы сидел "на попе ровно" вышел бы в плюс через пару месяцев.
В этот раз буду ждать пока еще раз сходим на 27. Ну или уже следующего лета (-:
Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый. Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер. Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
полагаю, что копеек 10 как минимум заработаете на мороженое )
На это и надеюсь (-:
Хотя интересные конечно ощущения. Когда просто форум читаешь, то все понятно, логично и прогнозируемо. А когда по факту перевел свой "матрац" в гривну, то сразу становится как-то ну очень не комфортно психологически (-:
Ладно, решение принято, поступок совершен, посмотрим на результат.