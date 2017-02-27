Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый. Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер. Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
полагаю, что копеек 10 как минимум заработаете на мороженое )
Пивденній 27,20/27,40
заработок будет попозже...после 10-12 июля
дожди мешают собрать урожай, который будет нехилый
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2021 году составит 70,7 млн т, что на 8,8% превысит показатель 2020 года (65 млн т). После рекордного 2019 года – это будет второй по объемам производства зерна показатель за время независимости Украины.
Об этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Тут подсчитали, что объемы озимых зерновых ощутимо вырастут среди всех сельскохозяйственных культур – на 15,9% против 2020 года. По яровым зерновым рост составит 3,1%, по зернобобовым – 8,7%.
По данным ученых, в этом году ожидается рекордный урожай озимой пшеницы – на уровне 28,5 млн т и озимого ячменя – 3,95 млн т, а также увеличение урожая кукурузы на зерно до 31,1 млн т. Высокую долю в новом урожае сохраняет и яровой ячмень – в этом году ожидается сбор на уровне 4,4 млн т.
При этом прогнозируется уменьшение урожая среди зерновых культур: овса (-19,5%), проса (-17,7%), риса (-8,3%) и ярового ячменя (-1,4%).
Рост урожая будет достигнут за счет увеличения посевных площадей – по пшенице они возрастут на 360 тыс. га, ржи – на 31,5 тыс. га, ячменя – на 77 тыс. га, а также повышения урожайности этих культур.
Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый. Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер. Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Еще не поздно купить назад, уплатив комиссию за науку.
Нет уж, спасибо. Один раз я так уже сделал. В итоге -300 у.е. Хотя если бы сидел "на попе ровно" вышел бы в плюс через пару месяцев.
В этот раз буду ждать пока еще раз сходим на 27. Ну или уже следующего лета (-:
до след лета-жать глупо, если базовый курс 27,15
-предполаю, что вы слили по 28, откупили по 26,95 и щас снова слили 27,15 тогда откупить по 27,25 (у нас есть пока), нормальное решение
Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый. Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер. Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Не волнуйтесь. Скоро откупитесь минимум по 27. Этот рост- понты для лохов.
change_pm написав:а як там fin? відкупив бакс по 27?
Так, відкупив! fin тут самий крутий прогнозист...- коли він зимою говорив про 27,00 влітку 2021 року, його з улюканням закидували тапками. ...Тепер він говорить, що взимку помацаємо 29,00 - я йому вірю - сиджу з доларами в кулачку - зими чекаю)
За прошедшую неделю 14-18.06.2021 НБУ купил на МБ 113.8 млн. и продал 20 млн. Это вторая неделя в этом году, когда регулятор работал в обе стороны. Прошлый раз в обе стороны работал в неделю новогоднего загула. Методом выбора лучшей цены были куплены 39.8 млн, остальные интервенции проводились по фиксированному курсу.
Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый. Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер. Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Не волнуйтесь. Скоро откупитесь минимум по 27. Этот рост- понты для лохов.
Спасибо за поддержку. Я на это и рассчитывал, когда сливался. Жаль только, что стрелочки на форуме медленно обновляются. Когда сливался показывали 27.19 и смотрели вниз. А через час уже 27.29 показывали. Вот это я называю действительно «упущенная выгода» (: